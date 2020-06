VIDEO #FOTOS René Rivas denunció que funcionario de la DIP detuvo a médico en el HCUAMP #7Jun

View this post on Instagram

René Rivas, presidente del Colegio de Médicos del estado Lara, denunció mediante un video que este domingo 7 de junio fue detenido por uno minutos un médico residente del Hospital Antonio María Pineda de Barquismeto. . El doctor Rivas indicó que un funcionario del Departamento de Inteligencia Penal (DIP) llegó con una persona sin signos vitales en una camioneta y exigió en tonos de obligación al doctor de turno que le prestara atención médica. . "El funcionario quería que el médico residente bajara el cadáver de la camioneta y le hiciera le examen físico, una función que no pertenece al médico de traslado de pacientes", acotó Rivas. . Indicó que luego de que las personas presentes ejercieran presión, el funcionario liberó al médico residente Ángel Silva. . "Evitamos que el doctor Ángel Silva fuese llevado privado de libertad. Vemos nuevamente cómo el régimen de Nicolás Maduro siguen agrediendo a los médicos y a todo el personal del sector salud", recalcó. . Por esta razón, exigió a las autoridades del país que se le brinde respeto a los trabajadores del área médica ya que están bajo presión constante. Además, pidió a las fundaciones defensoras de los DDHH que "accionen de manera inmediata en Venezuela". . Texto: José Enrique Arévalo Video: Cortesía Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionales #Doctor #Médico #Denuncia #presión #DIP #Rivas #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #7Jun