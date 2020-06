VIDEO Funcionarios policiales de Lara dispersan colas por gasolina después de las 5:00 PM #7Jun

View this post on Instagram

Tal como informó Cármen Meléndez en la mañana de este domingo 7 de junio, al dar inicio la cuarentena estricta en Venezuela, las estaciones de servicio trabajarán hasta las 5:00 PM. . Meléndez indicó que después de esa hora, funcionarios policiales harán recorridos en las distintas estaciones de servicio para evitar que hayan colas nocturnas y aglomeración de personas. . Mediante un video se detalla cómo mediante el megáfono de una patrulla policial, un funcionario exhorta a las personas que permanecían en sus vehículos haciendo cola para abastecerse de gasolina el lunes 8 de junio, que deben retirarse y desalojar la zona, ya que se entró en la etapa de cuarentena social, referente al nuevo 7×7. . Asimismo, los funcionarios policiales recuerdan que las personas deben tener su respectivo tapaboca y deberán volver a hacer la cola por el combustible en el horario comprendido de 7:00 AM a 5:00 PM. . Texto: José Enrique Arévalo Video: Cortesía Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionales #colas #gasolina #combustible #Servicio #Policía #Noticias #información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #7Jun