AvanceIMP Distribución de gasolina se realizó de forma regular en estación de servicio Venezuela I #8Jun

#AvanceIMP El despacho de combustible en la estación de servicio Venezuela I, ubicada en la avenida Venezuela con avenida Rómulo Gallegos ha estado fluyendo de manera regular este lunes 8 de junio. . Esta bomba, que es una de las que surte combustible subsidiado, cuenta con una importante cantidad de vehículos haciendo cola, quienes esperar poder equipar de gasolina. . Es importante mencionar que hasta las 5:00 PM trabajarán todas las estaciones de servicio en el estado Lara durante estos siete días de cuarentena social. . Reporte: José Enrique Arévalo