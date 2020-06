Gobernadora del Táchira: Mueren pacientes por afecciones respiratorias esperando resultados

Actualmente existen 12 personas recluidas en el Hospital Central, aguardando por los resultados de sus exámenes para determinar si están o no infectadas por covid-19, dijo la mandataria

Una grave denuncia efectuó ayer la gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, quien desde la Residencia de Gobernadores anunció que en el Hospital Central de San Cristóbal han fallecido algunos pacientes con afecciones respiratorias, sin llegar a conocer los resultados de las pruebas que determinen una posible infección por COVID-19.

Indicó, la mandataria regional que algunos individuos han llegado a pasar hasta 10 días y fallecen sin saber si fue por COVID-19 o no, ya que los resultados no llegan, lo que pone en riesgo a la población que allí se encuentra, ya que este tipo de cadáveres ameritan la activación de un protocolo especial para su manejo.

“Muchas veces mueren y no sabemos si es por la pandemia u otras afecciones respiratorias, porque los resultados no llegan; eso genera problemas en los protocolos de patología”, comentó.

Igualmente argumentó que, desde el pasado 13 de abril, la Gobernación del Táchira fue desincorporada de las estadísticas manejadas por el equipo epidemiológico del Ministerio de Salud, por lo que ya no manejan cifras exactas de contagios por coronavirus; no obstante, alegó que según sus cuentas no van más de 20 casos positivos en la entidad.

Agregó la mandataria que actualmente existen 12 personas recluidas en el Hospital Central, aguardando por los resultados de sus exámenes para determinar si están o no infectadas por COVID-19.

“Políticamente” no se le niega atención a nadie

Con respecto a las investigaciones abiertas por organismos públicos hacia una parte del personal médico del Hospital Central, por supuestamente haberse negado a atender a una mujer embarazada proveniente de un PASI, la gobernadora explicó que, de ser cierto, obedecería a una acción individual y no “política”, por lo que se desligó de ello y acotó que internamente también se está efectuando una investigación al personal implicado en esta denuncia.

Recordó que el Hospital Central de San Cristóbal es el centro asistencial más importante del occidente venezolano y que atiende a personas de otros estados, como Mérida, Zulia y Barinas, así como también a los connacionales que están recluidos en los diferentes PASI de la región.

Incluso añadió que a pesar de que por órdenes del ministerio se suspendieron las cirugías electivas en los centros asistenciales públicos durante el decreto de excepción, el Hospital Central ha llevado a cabo 200 intervenciones quirúrgicas, motivado a casos de emergencia, como vesícula, peritonitis, traumas, cesáreas y procedimientos oncológicos.

“A pesar de las dificultades con que yo estoy gobernando, a pesar de que el régimen tiene tres meses sin enviar recursos, no vamos a bajar los brazos”, señaló.

Delincuencia y otros problemas

Otras de las denuncias señaladas por la principal autoridad tachirense se refiere a la inseguridad que reina en el recinto asistencial, alegando que hace días se robaron la tubería de cobre y de oxígeno del área de terapia intensiva, acción que ya fue enmendada por el personal de la Gobernación, por lo que solicitó el apoyo de los organismos de seguridad ciudadana.

Lamentó la deserción laboral por parte de los médicos, enfermeras y pasantes, quienes debido a los diferentes problemas sociales manifiestan no poder acudir al hospital.

Asimismo, aseveró que el techo del área de nefrología lleva siete meses averiado, lo que da paso a inundaciones en el lugar, interrumpiendo las terapias de los pacientes de diálisis.

Hospital de campaña de triaje respiratorio

Igualmente Gómez anunció que, en unas tres semanas, en el estacionamiento del Central será instalado un hospital de campaña de traje respiratorio, el cual tendrá 30 camas y viene totalmente equipado, logro alcanzado gracias a las alianzas que la Gobernación ha forjado con organismos dependientes de la ONU.

“Yo creo que la historia nos dará la razón, por haber seguido salvando vidas humanas en el momento más crítico de la salud tachirense”, sostuvo.”

