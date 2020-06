Carmen Meléndez: La flexibilización en Lara seguirá siendo vigilada #12Jun

Carmen Meléndez informó que el lunes 15 de junio comienza la tercera semana de la flexibilización de la cuarentena, como parte de las medidas de prevención para combatir la pandemia del coronavirus.

Meléndez indicó que la flexibilización en Lara seguirá siendo vigilada y se ajustará de acuerdo al comportamiento de los ciudadanos.

“La semana que viene vamos a una Flexibilización vigilada. Tenemos que protegernos. No debemos pesar que no nos vamos a contagiar porque el virus sigue latente. Nosotros vamos a ir flexibilizando de acuerdo al comportamiento. En Lara no podemos permitir que el virus se propague“, manifestó.

La Almiranta recalcó que Lara sigue registrando hasta hora cero casos con coronavirus en la entidad.

“En Lara seguimos teniendo 42 casos confirmados, 23 recuperados, 17 activos y lamentablemente 2 fallecidos“, señaló.