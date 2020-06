Félix Seijas: El reto de la oposición es reducir la incertidumbre que hoy siente la mayoría de la población

Los partidos de la oposición deben definir una estrategia clara que reduzca a su mínima expresión, la gran incertidumbre que hoy siente la mayoría de la población y que es lo que ha contribuido a que liderazgos sólidos comiencen a desdibujarse con el tiempo, lo que representa un gran riesgo para las posibilidades reales de cambio en el futuro.

El pronunciamiento lo hace el encuestador, docente universitario, analista político y director de la empresa encuestadora Delphos, Félix Seijas, quien tiene en función de sus investigaciones, un panorama muy claro de la actual situación del país, los problemas que tienen que enfrentar, tanto el régimen como la oposición, y los pronósticos de lo que puede acontecer si las cosas no se hacen bien.

Afirmó que el liderazgo de Juan Guaidó es un activo muy importante para la oposición” y que se debe trabajar con la intención de fortalecerlo, mientras que la imagen de Nicolás Maduro ha seguido bajando pero en forma más lenta que antes.

Señala que Nicolás Maduro desde el año 2013 comenzó a perder competitividad en materia electoral, esto de manera dramática lo experimenta en el 2015 con la elección de diciembre y a partir de ese mometo tomó la decisión de no volver a perder una elección, lo que quiere decir, no hacer más elecciones, a menos que esté completamente seguro que las puede ganar.

Ratifica que la indiferencia y el poco interés, es lo que ocurre cuando se le dice a la gente que va a votar, sin que cambien las condiciones que en el momento existen, dijo que hay una parte que esta activa y que si se va al 100% del sector opositor, un 30% estaría dispuesto a votar, el resto espera que algo ocurra, espera sentir que el voto pueda tener algún significado en estas circunstancias.

Señala que en la medida en la que se piensan a plantear posibles alternativas de mejoras en las condiciones electorales, principalmente el cambio de los principales rectores del CNE, acompañamiento internacional, son variables que con el solo hecho que ellas dos sean cambiadas y que la gente termine percibiendo que hay una mejora en ses sentido, automáticamente se empiezan a sumar legiones de venezolanos que estarían dispuestos a votar.

“Por eso es que el gobierno no puede, primero está en un dilema y es el de tratar de transmitir la mayor legitimidad posible ál proceso electoral, para que no se vuelva a repetir lo del 2018, pero por otro lado,no lo puede hacer de una manera completamente abierta, porque se le produce un aluvión de votos que no debe permitir, ante este dilema, va tanteando, controla los tiempos y su decisión es que si no puede lograr esa elección transmitiendo legitimidad a la comunidad internacional, la va a hacer sin transmitirla. Estamos viendo lo que está ocurriendo con el CNE, estan ellos queriendo, tratando, con esta prorroga que se dio, poniendo un plazo para que el Comité de Postulaciones presente una lista, todas son maniobras para decir a la comunidad internacioal, les estamos dando la oportunidad, estamos dando los pasos y como ellos no cumplen, entonces nosotros tenemos que tomar acciones”.

Insiste Seijas en que el gobierno continuará con estas maniobras para tratar de hacer ver a la comunidad internacional, que si se están dando las oportunidades a la oposición, también tienen lo que se ha dado por llamar la mesita y ante la comunidad internacional no se puede negar que ellos son también opositores, simplemente que son unos opositores que tienen una visión distinta a lo que es el G4, es decir son diferentes variables que ellos pueden intentar ir moviendo para transmitir esa sensación de legitimidad que4 evite lo que ocurrió en el 2018.

“Sin embargo, el gobierno está muy claro que su prioridad es mantener el poder, y si lo debe hacer por las malas, lo va a hacer por las malas, si con estas acciones finalmente no trasmite el efecto que quiere, va a seguir delante de igual manera, con una elección en la cual sigue ganando, porque incluso no siendo reconocida por la comunidad internacional, puede terminar de quitarle ese espacio institucional que todavía sostiene a la Asamblea Nacional, porque fue electa en comicios reconocidos ampliamente por todo el mundo, entonces a partir de enero, así no sea reconocida esa elección, mete en tremendos aprietos al mundo opositor, al quitarle a sus factores políticos, este último espacio institucional que queda en el país todavía y que está en manos de los opositores”, advierte el especialista.

El dialogo es posible

Consultado sobre la pertinencia de un nuevo diálogo, tras los frustrados intentos anterior, admite que si es posible porque la mayoría de los venezolanos apuesta por una salida pacífica, y el diálogo es una de las salida que favorece esta posibilidad.

“Lo que pasa es que quienes estamos en el mundo twitter, de las redes sociales, tenemos una imagen distorsionada de lo que es el país, Venezuela es un país que si hablamos de clases bajas o muy bajas, estamos hablando de un 70º o 75% contra un 30% , mientras que en las redes sociales la relación es contraria 30% contra 70%, entonces esa voz de la clase media que se puede dar el lujo de darle la espalda al diálogo porque tiene más medios para subsistir y no está viviendo las penuria que en este país todos estamos viviendo, con grandes problemas en todos los aspectos, pero nada comparado con las realidades que tienen en los barrios, entonces para estas personas sus prioridades es salir de las penurias, solucionar sus necesidades básicas y ven al conflicto como una piedra de tranca para ellos, porque en la medida que sienten que hay conflictos, son políticos peleando, entonces recrudece la situación y se aleja la solución, ellos ven con buenos ojos, la llegada a acuerdos, de manera que el hecho que estos acuerdos no hayan funcionado en el pasado, no invalida que no puedan funcionar en el futuro, lo que hay es que plantear una estrategia distinta, un camino diferente”, afirma

La incertidumbre es el escollo a superar

Para Félix Seijas, en estos momentos el principal escollo al que se enfrenta el pueblo venezolano, es la incertidumbre, no saben dónde estamos parados en estos momentos, tampoco hacia donde se está moviendo el barco, no saben si hay un plan o no hay un plan, de allí que una llamada a protestar la sienten simplemente como un anuncio suelto, que no encaja dentro de un esquema estratégico, advirtiendo que esta incertidumbre es lo que hay que reducir.

“Si los actores opositores logran hacerlo, a través de un ajuste en sus estrategias, a través de mostrar un camino, que no tenga un punto final, es decir que la elección no sea un punto final para solucionar o no un problema, no es que un hecho específico va a terminar dando con el traste al gobierno, a los problemas de crisis humanitaria, que si lo del 30 de abril, la gente necesita sentir que hay una estrategia bien planteada, una estrategia de aproximación hacia el objetivo y estos pasos se empiezan a cumplir, entonces si enfocamos este año, tomando en cuenta que el hecho electoral está ahí, no es algo que se está inventando, va ocurrir o no va a ocurrir, pero por punto se va a pasar, no estoy hablando de que hay que participar o no, ese hecho esta allí, que es importante y hay que aprovecharlo para movilizar a la población, para cohesionar a la población alrededor de un objetivo, de una visión, de un camino, si se llega el momento y la decisión es participar, o si se llega el momento y la decisión es no participar, está bien en cualquiera de los dos casos, pero siempre y cuando se haya llegado allí con contenido, no simplemente llegado el momento, tomar la decisión y lanzarla al público sin haber hecho nada alrededor de ella; no, es que tú tienes un camino planteado, lo vas caminando, vas llenando un expediente y al llegar el momento, con base a ese expediente, con base a ese camino que llevaste, que le pediste a la gente que te acompañara y que lo hiciste público , no es sorpresa para nadie que con esa carpeta en la mano tu tomes una decisión y alrededor de eso plantees las siguientes acciones, estamos hablando es de disminuir la incertidumbre, de brindar certidumbre a la población y tratar de cohesionar a la gente alrededor de la política, como acciones que traten de rescatar las libertades y los derechos, el voto es un derecho y uno de los elementos que se puede utilizar para atraer la población, es el rescate de los derechos, y esto es algo en lo que la población te va a acompañar”.

Advierte que los sectores opositores deben darse cuenta que el camino que se ha venido planteando en vez de acercarnos hacia el objetivo nos está alejando, agregando que deben darse cuenta que ellos mismos como factores de referencia de la gente, se están desdibujando poco a poco, cada frase, cada pronunciamiento a la gente le comienza a sonar vacio y no hay una conexión con las necesidades de la gente, de manera que hay que salir de la trampa del microjuego, de estar sacando cuentas a corto plazo e ir pensando en un mediano y largo plazo, así no termines siendo tu el protagonista.

Guaidó un activo político importante

Asegura que el liderazgo y la confianza en Nicolás Maduro continúa bajando pero muy lentamente, indicando que ha llegado en lo que los analistas califican como “la roca” de donde puede seguir bajando, pero no con tanta velocidad, indicando que el chavismo está entre un 25% y 27% , es una cuarta parte del país, se habla de 5 millones de venezolanos, es una cantidad envidiable para cualquier mandatario en el mundo que ya tiene suficiente tiempo en el poder, de este volumen aproximadamente la mitad es un apoyo duro y que no se va a mover ni en el corto ni en el mediano plazo.

Por el lado de la oposición, Juan Guaidó sigue siendo el principal referente de los opositores, sigue siendo la persona en la que la gente deposita la confianza como para que algo suceda, lo que está sucediendo es que cada vez más, esa esperanza de que algo suceda está diminuyendo, indicando que a esto se refiere cuando dice que el referente comienza a desdibujarse, se hace cada vez menos fuerte y es en este proceso que tiene que trabajar el liderazgo actual.

“Sustituir a la figura de Juan Guaido en estos momentos, es bastante cuesta arriba, Guaidó es un activo muy importante para la oposición y esta palabras van para que ese liderazgo no se deje desaparecer del todo, se deben tomar acciones de una vez para detener ese proceso de caída y fortalecerlo”, advierte Seijas.