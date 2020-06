RETACITOS #14Jun

La decisión exprés del TSJ declarando la omisión legislativa de la Asamblea Nacional, no se hizo esperar y nuevamente deja en evidencia que para nada se están aplicando las leyes ni el Estado de Derecho, sino que se cumplen las instrucciones que llegan, sin ni siquiera mirar las consecuencias. Por supuesto, había llamado poderosamente la atención, que en esta oportunidad el bufete de Miraflores, no se había precipitado en la designación de los nuevos rectores del CNE, como ya es costumbre, pero no fue mucho lo que se tardaron, aun cuando solicitaron al Comité de Postulaciones Electorales, el mismo que fue electo por la AN, con la participación de la fracción de PSUV y sus acólitos, para que en un plazo perentorio entreguen un listado para seleccionar los nombres de quienes integrarán el Poder Electoral, aun cuando saben que este listado aun no existe. Por supuesto, apegándose a lo establecido en la normativa legal vigente, el Comité respondió que no acataría la decisión y que continuaría cumpliendo con el cronograma establecido, hasta alcanzar la escogencia de los nuevos rectores. Sin embargo, ante la contundente respuesta del CPE, el viernes en la noche el TSJ procedió a hacer lo que ya todo el mundo estaba esperando, designó a Indira Alfonso, Presidenta; Rafael Simón Jiménez, Vicepresidente; Tania D´Amelio, José Luis Gutiérrez (Hermano del adeco Bernabé) y Gladys Gutiérrez, como nuevas autoridades del CNE. Veremos cuál será la reacción de la AN, del G4 y de la comunidad internacional, ante esta decisión del bufete de Miraflores, y es de suponer que de entrada, ya tienen la fecha para las elecciones parlamentarias, así que Dios nos agarre confesados.

Se produjeron en la semana en Barquisimeto dos hechos verdaderamente deplorables y bochornosos, por decir lo menos, se trata de la muerte triste y lamentable de Luis Soteldo, persona mayor, muy conocida y dirigente de UNT, quien sufrió un infarto mientras empujaba su vehículo hacia una estación de gasolina, acción que es cuesta arriba para cualquier persona joven, mucho más difícil para quien ya había cruzado hacia bastante tiempo la curva de los 60 años, convirtiéndose en una nueva muerte a cargar sobre los responsables de haber destruido nuestra industria petrolera, de acabar con las refinerías “más importantes del mundo” y de la destrucción de uno de los países más ricos de este continente, para convertirlo en uno de los más empobrecidos, con su población menguada y desafortunadamente acostumbrándose a esta crisis humanitaria que va camino a convertirse en catástrofe, si no hay reacciones inmediatas. El otro caso lamentable, tiene que ver con el atrabiliario inspector de la dirección de abuso policial, en su torpe actuación en la emergencia del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, donde al parecer se presentó con un cadáver y supuestamente pretendía que el médico residente, Ángel Silva se lo echara al hombro para sacarlo del vehículo, y no es de descartar con su actitud, que también pretendiera que se lo “resucitara” y ante la negativa del galeno, dizque le habría entrado a golpes acusándolo de “negligencia médica”, para que vean hasta donde puede llegar la crasa ignorancia de una persona. Notable la reacción del personal en la defensa del médico agredido, así como también, la de René Rivas presidente del Colegio de Médicos del estado Lara y también de la FMV en su comunicado. Lamentables la justificación del funcionario regional de salud, evidenciando que le importa más defender su cargo, que al colega agredido, no dice nada bueno a su favor, en todo caso, la mediocridad no se estudia en la universidad, eso es innato.

Insólito, la ciudad de Carora está colapsada en sus drenajes, las cloacas expuestas en muchos sectores, los afectados han acudido a la alcaldía e hidrobarro, pero nadie da una respuesta de las posibles soluciones, pero no solo se trata de las cloacas, más del ochenta por ciento de la ciudad permanece sin el servicio de agua potable situación que se viene presentando en la ciudad, desde que la alcaldía a cargo del burgomaestre (EC) se hizo cargo de la distribución o maniobras, causando graves daño a las familias sobre todo aquellas de muy bajos recursos, niños, abuelitos, jóvenes que ahora les toca cargar agua en botellas, tobos desde sitios muy distantes, mientras tanto, ni el gobierno nacional, ni el regional, mucho menos el municipal les dan respuestas, todo lo contrario adoptan la política del avestruz de enterrar la cabeza para no darse cuenta del problema, mientras que se sigue deteriorando a poca calidad de vida que antes tenían, ya que como dirigentes polítiqueros siguen haciendo promesas, continúan jurando que pronto cuando les envíen los recursos van a cumplir, pero el tiempo sigue avanzando, la problemática de las cloacas y la falta de agua profundizándose y habrá que esperar que vengas las elecciones parlamentarias, para ver si logran que les resuelvan los problemas a cambio de los votos.

A propósito, como se los adelantamos la semana pasada, alguien va a tener que poner orden en la pea, el conflicto entre los cuerpos de seguridad es para hacer una película, asegura que el comandante del 122 de la Guardia dizque no puede ver a los policías de Lara, pero tampoco a los del CICPC, menos a los del Ejercito, ni a la PNB a los cuales todas las veces que puede les niega el acceso a la gasolina, lo que ha llevado a mucha a gente a pregutarse, queda preguntar ¿a que se debe el roce? Por otra parte, en Torres aseguran que los únicos beneficiados con la falla de agua en las comunidades son los cisterneros, ya que son los únicos que pueden llenar en una toma ilegal que autorizó la alcaldía (HI) y donde al parecer algunos exconcejales y concejales serían propietarios de cisternas, cobrando un servicio costoso y perjudicando a la mayoría que tiene que decidir entre comprar comida o agua. También se asegura que continúa la adquisición de fincas, parcelas, haciendas, por supuestos militares y por testaferros de ministros, en Torres, muchos de estos son los nuevos ricos, fortunas que no pueden justificar ante quienes conocen sus orígenes. También se ha observado la proliferación de hay una gran cantidad de bodegones con miles de artículos importados y precios dolarizados y cuando te dicen quienes son los supuestos “dueños” quedas con la boca abierta…

Insólito: Resulta verdaderamente inconcebible e irracional que en la región sean los colectivos los quienes mandan a diestra y siniestra en las estaciones de servicio de la entidad. Aseguran que en Barquisimeto a cada estación el régimen manda alrededor de 200 motorizados colectivos como sector “priorizados” quienes ponen combustible antes que cualquier otra persona, sea médico, enfermera, bioanalista, pero además de violentar las colas, no le paran en absoluto a los funcionarios encargados de custodiar y velar por el funcionamiento normal de las operaciones en las estaciones de servicio, incluso en muchas oportunidades los vejan y hasta los ponen en ridículo, resultando a veces verdaderamente penoso observar como efectivos militares bajen la cabeza cuando los regañan quienes fungen como jefes de los colectivos, delante todo el mundo y a pleno pulmón. Aseguran que en las bombas donde venden a precio internacional, dizque se hacen toda clase de chanchullos. Los uniformados al parecer tienen dos colas VIP para quienes “colaboran” con 10, 20 y 50 $. El general Catire del ZODI debería instruir a sus hombres para que se den a respetar, porque no pueden los colectivos tener más autoridad, que los funcionarios uniformados de la GN o del Ejército, de manera que se impone una reunión urgente entre las autoridades civiles y militares de la región, para que no se sigan presentando estos lamentables espectáculos en las estaciones de servicio. Solo cumplo con advertirles sobre el papelón que están haciendo.

Lo habíamos venido advirtiendo en semanas anteriores, ya que se observa por las redes sociales como la bella Zo aparece visitando los municipios larenses, las parroquias y barrios, participando en reuniones con el pueblo, lo que pareciera dejar en evidencia que la dirigente adeca se encuentra en plena campaña por toda la entidad, repartiendo tapa bocas, medicamentos y comida, pero a la vez aseguran que el parecer no pierde oportunidad para darle palos, cada vez que puede al turco Henry, debido a la hostil relación con su costilla. Al parecer la dama tiene entre sus planes postular de nuevo su nombre a la gobernación, o en todo caso a la Alcaldía si las cosas se ponen difíciles. Algunos viejos dirigentes adecos que le han venido siguiendo la pista, con la experiencia que tienen, le han aconsejado que lo mejor para todos, sobre todo para la propia organización y para ella misma en sus aspiraciones, es lavar los trapos sucios en casa y que sin nadie se entere. En todo caso, ya les advertimos que el inefable se ha estado reuniendo con el sargento de Nirgua, tiene mucha experiencia en política, sabe cómo se bate el cobre y está consciente que su futuro dentro del otrora partido del pueblo, no es muy prometedor que digamos.

Ya se había advertido que el precio diferencial establecido en el marco del nuevo ajuste de los precios de la gasolina, se convertiría en un nuevo estimulo para los negociados y para profundizar mucho más la corrupción que siempre ha rodeado a la comercialización de los combustibles, ha continuado el contrabando de extracción y los uniformados siguen haciendo negocios, al parece en algunos casos a espaldas de los jefecitos, aun cuando en otros casos, estos también participan en la repartición de las ganancias. Nos cuentan que en la región es tan bárbara y descarada la corrupción, que los fulanos tienen el descaro de solicitar una “colaboración” a los emprendedores y empresarios de US $ 1.500 para otorgarles los salvoconductos que les permitan traer o llevar mercancías de un estado a otro, lo cual está totalmente prohibido para la mayoría de la población, obteniendo cuantiosas ganancias que van a engordar sus bolsillos, cuentan quienes observan tales movimiento, ya que ni siquiera lo hacen con disimulo, que se están volviendo millonarios, mientras que la población más vulnerable, se muere de hambre y de necesidad, sin que nadie se ocupe de resolverles sus ingentes problemas.

Escuchando los cuentos e historias de los pocos caficultores venezolanos que aún quedan en el país, quienes han tenido una cosecha menguada porque no pudieron obtener los fertilizantes y agroquímicos para abonar y sanear las plantas, lo que ha contribuido a que este sector se haya venido a menos, en estos momentos cuando el café en el mercado se está comercializando a precio de oro. En efecto, un quintal de café de 46 kilos estaría costando 21 millones de bolívares. Pero donde más se obtienen ganancias con el café, es en las cafeterías, donde una taza de café grande se está vendiendo en 200 mil bolívares, por lo menos en la Gran Caracas, de los cuales el caficultor percibe 3,600 bolívares; mientras que de la taza de café pequeño que cuesta 100 mil bolívares, el agricultor recibe 1.800 bolívares. Quienes conocen del tema dicen que en promedio la cafetería de cada kilo de café saca 140 tazas de café, que al precio de 200 mil bolívares, equivale a 28,0 millones por cada kilo, lo que indica que si compra el kilo de café en 2 millones de bolívares, estaría obteniendo 26 millones por kilo, lo que convierte a este producto en uno de los más rentables del mundo, mientras tanto el que se parte el lomo en el campo, es el que percibe el menor beneficio en la comercialización y venta del producto, pareciera que no se está siendo justicia con los trabajadores del campo.

Un verdadero terremoto al parecer se ha generado en el seno de las FAN, especialmente en los cuadros medios y también entre algunos oficiales de alto rango, con la gráfica que ha circulado por las redes sociales, donde aparece el heredero del inquilino del Palacio de Misia Jacinta, encabezando una reunión de generales en Carabobo, en compañía del Gober y del Secretario de Seguridad Ciudadana, donde al parecer se evaluaría la distribución del combustible, de acuerdo con el extraordinario trabajo de Sebastiana Barráez, publicado por Infobae, donde recoge que esta situación generó malestar no solo entre los oficiales retirados, sino entre muchos activos que aseguran que al parecer el chamo no tiene la menor idea del asunto, recordando que ni ha estudiado ninguna carrera y todos los cargos que ha ocupado, se los han asignado por ser el “hijo de papá”, inclusive hubo algunos oficiales que están identificados con nombres y apellidos y que emitieron opiniones en torno a este hecho, para algunos “deplorable”, mientras que otros revelaron que tuvieron que salirle al paso a una gran cantidad de solicitudes de baja de oficiales que consideran que con este tipo de acciones, ya las cosas se están pasando de castaño oscuro. En la gráfica que se viralizó por las redes sociales se podía leer: “Que lamentable llegar hasta general para caer en esto” y así proliferaban los textos cuestionando que los cuerpos castrenses se presten para este tipo de shows mediáticos, con lo cual solamente están contribuyendo a que se siga deteriorando la imagen de la otrora gloriosa FAN, donde todos queríamos estar cuando éramos muchachos y que fue un estamento que durante muchas décadas estuvo entre los sectores más respetados de la comunidad, lo cual hoy no existe porque esos valores los tiraron por la borda.

La decisión absurda, arbitraria y sin fundamento de ordenar la privativa de libertad de tres expleados de Directv, por la intempestiva salida del canal de televisión por suscripción, decisión en la cual no tienen ninguna responsabilidad, como lo sostuvo desde el principio la empresa norteamericana AT&T, pone en evidencia que en el país los juicios políticos están a la orden del día, no existe Estado de Derecho y cualquier persona está expuesta a que lo metan preso en cualquier momento y, en muchos casos, ni siquiera sabrá el por qué de las acciones en su contra. Desde un principio expusimos que el régimen trataría de buscar a un o a unos culpables, para utilizarlos como “chivos expiatorios” y tratar de ocultar que los verdaderos responsables de la salida de Directv es el régimen y sus instituciones, porque según los entendidos, Conatel en ningún momento quiso permitir la exclusión de la grilla de la empres los canales Pdvsa TV y Globovisión, ambos sancionados por el gobierno de los Estados Unidos, de tal manera que si se trata de establecer responsabilidades de que más de 6,4 millones de personas se hayan quedado sin la televisión por cable, tenían que haber buscado dentro de la propia casa y no pagar los platos rotos con los más delgado de la cabuya, ya que los presos nada tienen que ver con las decisiones del alto mando. ¿Por qué no mandaron poner presos a los gringos de TT&T?, eso sí habría tenido mérito.

El dirigente sindical presidente del Sindicato de los Trabajadores de la Gobernación, nos hizo llegar copias de todos los documentos que presentó ante los órganos partidistas correspondientes, expresando su malestar y la falta de consideración y de respeto hacia su persona y su trayectoria, cuando fue ninguneado por los partidos políticos de la Alianza Democrática de Venezuela, en el marco de la segunda etapa del Plan Héroes de la Patria, implementado por el Presidente Guaidó con la finalidad de entregar una bonificación de 100 dólares mensuales al personal que estuviese trabajando activamente con el caso del COVID-19, reclamando que no se les hay tomado en consideración para la conformación de los Comités de Vigilancia y Monitoreo del importante Auxilio Económico de naturaleza reivindicativa y no se haya tomado en cuenta una representación de los Gremios y Sindicatos, “dejándose solo a los partidos políticos la discrecionalidad para la conformación de los comités, situación que trae consigo en nuestra apreciación, presuntos vicios en las designaciones de los miembros de los comités, sin que hayan sido tomadas en cuenta las credenciales de quienes promovemos por deber y convicción las justas luchas por las reivindicación de la clase trabajadora”. Creemos que por la más elemental norma de cortesía, se ha debido hacer la participación correspondiente a Julio Marín, por su trayectoria, por su trabajo y por sus credenciales. Además conocemos lo que ocurre en los partidos políticos, cuando se trata de manejo de dinero.

Nos satisface informar que el colega Víctor Torrealba Leal, salió airoso y está en proceso de recuperación, luego de superar un riesgoso problema de salud, gracias a su fortaleza y al esfuerzo y cooperación de distintos sectores de la sociedad larense, que aprecian y reconocen el trabajo que realiza como comunicador.

Juan Bautista Salas