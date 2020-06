Así reaccionaron los venezolanos en RRSS por decisión del TSJ chavista contra Acción Democrática

El fallo del TSJ sobre el partido Acción Democrática ha causado las más enérgicas reacciones de distintos sectores de la vida nacional, pues se trata del partido más longevo en la historia de Venezuela.

Políticos, historiadores, periodistas y distintas personas del ámbito nacional han rechazado la acción del Tribunal Supremo de Justicia chavista que pretende arrebatar el partido Acción Democrática no solo a su dirigencia si no a gran cantidad de personas que militan desde hace muchos años a la tolda blanca.

El TSJ dirigido por Maikel Moreno nombró una directiva ad hoc presidida por Bernabé Gutiérrez en donde prohíbe a la dirección nacional encabezada por Ramos Allup, el uso de la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio de la organización.

Acá algunas reacciones en las redes sociales sobre esta decisión sobre Acción Democrática:

No fue nunca AD un partido por el que sintiera particular admiración. Hoy sin embargo me proclamo fervoroso simpatizante del verdadero AD al que quieren prostituir con una decisión del tsj (en minúscula). También lo seré de cualquier partido que ese tsjotica se quiera robar

— Jose Toro Hardy (@josetorohardy) June 16, 2020