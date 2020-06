México congeló cuentas de acusados por EEUU de ayudar al chavismo a evadir sanciones #20Jun

El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, Santiago Nieto, anunció que el Gobierno decidió congelar las cuentas de personas y empresas mexicanas sancionadas por Estados Unidos tras ser acusadas de ayudar al gobierno de Nicolás Maduro a evadir las sanciones impuestas por Washington.

A pesar de que Nieto no ofreció nombres ni números de cuentas bancarias o montos bloqueados, están incluidas todas las personas o entidades que figuran en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, según aseguró una fuente consultada por Reuters.

De acuerdo con la OFAC, los sancionados son los ciudadanos Joaquín Leal Jiménez, Olga María Zepeda Esparza y Verónica Esparza García; además de las compañías Libre Abordo SA, Schlager Business Group SRL y otras subsidiarias de estas dos, entre las cuales se encuentran Alel Technologies LLC., Cosmo Resource PTE. LTD., Delos Voyager Shipping LTD,, Luzy Technologies LLC,, Romina Maritime CO INC, y Washington Trading LTD, entre otras.

Estos individuos y empresas habrían comprado crudo venezolano para revenderlo en Asia a cambio de camiones cisternas y maíz para el gobierno de Maduro. Ya en abril Estados Unidos advirtió que investigaría a estas empresas y se pondría en contacto con el gobierno de México para preguntar por las actividades que practicaban.

Las investigaciones arrojaron que Libre Abordo y Schlager Business Group acordaron con el gobierno chavista suministrar 210.000 toneladas de maíz blanco y 1.000 camiones cisterna para agua, de los cuales ya la mitad ha sido enviada a Venezuela.