Bajones de luz acaban con electrodomésticos en comunidad de Alí Primera #21Jun

Casi el 80% de los habitantes del complejo urbanístico Alí Primera, ubicado al norte de Barquisimeto, votó por Carmen Meléndez. Sin embargo, cuestionan que su administración no cumpla debidamente con el funcionamiento de los servicios públicos.

Aunque no quisieron mencionar sus nombres, por temor a ser excluido de los planes sociales que otorga Nicolás Maduro, los vecinos de este conjunto residencial denunciaron en un contacto telefónico con Elimpulso.com que debido a los constantes “bajones” de electricidad muchas familias se han quedados sin electrodomésticos.

“Después del apagón a nosotros casi no se nos iba la luz, pero desde que comenzó la cuarentena prácticamente se nos va todos los días por 6 o 8 horas y cuando por obra y gracia de Dios no se nos va, hay muchos bajones que nos queman los poquitos electrodomésticos que tenemos. A los vecinos de la torre donde yo vivo se le han quemado aires acondicionados, neveras, televisores, licuadoras y microondas. ¿Quién responde por eso? ¿Carmen ¿Meléndez? ¿Luis Jonas Reyes? No hay dinero para estar comprando o reparando estas cosas“, dijo uno de los afectados.

No cumplen la prevención sanitaria contra la COVID-19

Otra de las afectadas aprovechó la oportunidad para denunciar que los habitantes del complejo urbanístico Alí Primera no están cumpliendo con las medidas de prevención contra el coronavirus debido a la aguda escasez de agua.

Indicó que solo una pequeña porción de esta población disfruta del servicio porque tiene que salir con tobos hasta las áreas comunes y hacer una cola para el llenado los recipientes.

“No hay agua y tenemos miedo que el virus llegue a estos edificios. Las personas deben pagar por lo menos 5 dólares para llenar pipas de agua y los que no tienen deben caminar un largo extremo, hacer cola y cargar tobos de agua. De verdad no se que espera la señora Carmen Meléndez para solucionar esta situación“, denunció la dama, quien además señaló que al menos 30 mil personas que hacen vida en el urbanismo no disfrutan a plenitud del vital líquido por tubería.