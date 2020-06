Guaidó: Hoy celebro a los padres que están lejos apoyando a sus familias #21Jun

Este domingo el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, envió un mensaje un mensaje a los padres venezolanos en su día, especialmente a los presos políticos y a todos aquellos que se encuentran separados de su familia por haber emigrado.

“Hoy celebro a los padres que siguen luchando, que asumen ese rol y compromiso, y a los que están construyendo un país, a los que están lejos, apoyando a sus familias”, dijo a través de un en vivo en su cuenta de Instagram.

Guaidó reiteró que desde el Gobierno Legítimo han asumido la lucha por la libertad de Venezuela y continuará insistiendo por recuperar al país.

“Muy pronto todo tendremos la oportunidad de compartir con la familia, poder llegar a nuestras casas y celebrar estar juntos, no extrañar, no estar huérfanos de afecto, por eso tenemos que luchar, mantenernos firmes. La dictadura no está fuerte, ellos tienen que hacer ver eso, por eso violentan y se alían con países terroristas, y no vamos a caer en eso”, sentenció.