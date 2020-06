AvanceIMP Av. Vargas y cercanías del Hospital Central de Barquisimeto registraron poca movilización este lunes #22Jun

View this post on Instagram

Tras la radicalización de la cuarentena social por el brote del nuevo coronavirus en el estado Lara, en la avenida Vargas, específicamente en las adyacencias del Hospital Central Antonio María Pineda, se registró poca movilización vehicular y ciudadana la mañana de este lunes 22 de junio. Durante el recorrido del equipo reporteril de Elimpulso.com, se detalló que a pesar de ser un sector que cuenta con numerosas farmacias, comercios de venta de alimentos y varios centros de salud, este se mostró con baja afluencia, a diferencia de días anteriores. . Según la Gobernación, la entidad larense registra hasta la fecha al menos 72 casos de coronavirus. . Reporte: Luis Miguel Rodríguez . Lea las noticias más destacadas en www.elimpulso.com . . #Regionales #CuarentenaSocial #Radicalización #Covid-19 #Coronavirus #Cuarentena #Noticias #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Noticias #News #Información #ElImpulso #22Jun