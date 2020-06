AvanceIMP Dos salidas hacia Barquisimeto desde Palavecino amanecieron restringidas #22Jun

View this post on Instagram

#AvanceIMP Las dos salidas hacia Barquisimeto desde el municipio Palavecino (Santa Rosa y Av. Ribereña) amanecieron restringidas este lunes 22 de junio debido a la radicalización de la cuarentena anunciada por las autoridades regionales durante el fin de semana. . Desde el Distribuidor Bellas Artes, ubicado en el empalme entre la avenida Ribereña y Avenida El Placer, se pudo observar una alcabala en la que se pedía salvoconducto a quienes se transportaban en sus vehículos para poder continuar hacia Barquisimeto. . Debido a la falta de este documento, muchas personas se regresaban. Además el paso en sentido contrario, es decir hacia Cabudare, no estaba restringido a la altura del referido distribuidor. . Elimpulso.com también documentó poca afluencia vehicular en las avenidas Intercomunal y El Placer. . En el mismo sentido se observó personas caminando y pidiendo cola hacia sus destinos. . Por otra parte había actividad de surtido de gasolina en las estaciones de servicio La Morenita y Valle Hondo, ambas ubicadas en la avenida Intercomunal Barquisimeto Acarigua. . Reporte: Katherine Nieto . #Regionales #Palavecino #Cuarentena #Lara #Venezuela #Elimpulso #Información #Noticias #News #22Jun