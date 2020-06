Freelancers en Venezuela preocupados por el bloqueo de Payoneer tras estafa en Alemania

Un escandalo de magnitudes incalculables se produjo en Alemania con la operadora de pagos Wirecard después de conocerse que la empresa había realizado durante años, fraudes contables por el orden de los 2.100 millones de dólares, lo que llevó además al arresto de su expresidente ejecutivo.

Wirecard es la versión europea de “PayPal” y hasta hace poco era una de las empresas de servicios de pagos electrónicos mejor posicionada, sin embargo, tras el escandalo vino su derrumbe y además puso en peligro otros servicios como el de Payoneer.

Payoneer es una compañía de pagos electrónicos que beneficia a profesionales y empresas a la hora de emitir y recibir pagos globalmente. Esta empresa fue fundada desde el año 2005 y opera en más de 200 países en todo el mundo. En Venezuela es usada por profesionales independientes pues permite el uso de una tarjeta de crédito prepagada en dólares usando cuentas en el exterior.

La empresa Payoneer está avisando a sus clientes sobre el congelamiento en la actividad de tarjetas prepagadas.

En un comunicado emitido por Payonner, indicaron lo siguiente a los clientes que tienen tarjetas prepagas:

“Como habrán visto en las noticias, Wirecard AG se declaró insolvente el jueves. Su tarjeta Payoneer Prepaid Mastercard® es emitida por su subsidiaria, Wirecard Card Solutions Limited (WCSL) en el Reino Unido. Hoy, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) que regula el WCSL, emitió requerimientos sobre WCSL, congelando toda la actividad de la tarjeta prepaga por el momento. Creemos que los fondos de los titulares de las tarjetas están debidamente protegidos y que la congelación será temporal”.

Además, aclararon que la FCA por su parte, ha comunicado que han tomado estas medidas con el objetivo principal de proteger los intereses y el dinero de los clientes de Wirecard.

Desde Payoneer aclararon también que, a la espera de nuevas acciones de la FCA, temporalmente sus clientes no podrán retirar los fondos de la tarjeta, ni recibir nuevos pagos en la misma.

“Cualquier fondo que exceda el saldo máximo de su tarjeta será retenido por Payoneer y por lo tanto no se verá afectado por la congelación temporal de la FCA”, agregaron.

Desde Payoneer informaron también que cualquier pago futuro que se reciba de los mercados, plataformas y clientes, no se verá afectado por la congelación. Y que los clientes pueden iniciar sesión para ver sus fondos, y además pueden agregar su cuenta bancaria para retirar sus futuros pagos entrantes.

“Estamos trabajando activamente en ofrecer opciones adicionales para usted y su paciencia y comprensión son muy apreciadas. Nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda causar y le pondremos al día con más información tan pronto como la tengamos”, concluyeron.

A través de las redes sociales los clientes de Payoneer en Venezuela reportaron su preocupación por la medida tomada por la empresa. Las tarjetas emitidas por la empresa a personas con domicilio venezolano no pueden hacer la transferencia de sus fondos a una cuenta porque Venezuela no está en la lista de países para agregar retiros de cuentas bancarias.

Acá algunas impresiones de los clientes de la empresa en el país

please payoneer add venezuela to the countrylist for adding bank account withdrawals @Payoneer

— luis Goncalvez (@luisggoncalvez) June 27, 2020