Delsa Solorzano: Lo que designaron no es un CNE y lo que convocan no son elecciones

La diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano rechazó las declaraciones de la nueva presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) designada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al servicio del régimen de Nicolás Maduro.

“Voy a editar lo siguiente: Ese NO es un TSJ, lo que designaron NO es un CNE y lo que convocan NO son elecciones. Es un fraude electoral. Llamemos las cosas por su nombre. Sátrapas, dictadores, alacranes, en resumen: delincuentes. Encuentro Ciudadano NO será jamás cómplice de ello”, escribió la parlamentaria en su red social.

La nueva decisión del ilegal CNE dirigido por exmagistrados del TSJ fue llevar el número de diputados a la Asamblea Nacional de 177 a 277, como una de las nuevas exigencias del ente judicial que dirige Maikel Moreno.