Encantus Voice: Voces venezolanas cantarán a Estados Unidos en el Día de su Independencia #2Jul

Let's celebrate American Independence Day, Encantus Voices, conducted by our Choir Director Maibel Troia, with deep gratitude wants to make a tribute to this nation that shelters us, making our dreams come true while remembering our beloved country, Venezuela. Celebremos el Día de la Independencia de los Estados Unidos, Encantus Voices dirigido por la Maestra Maibel Troia, con profunda gratitud, rinde un homenaje a esta nación que nos protege y permite hacer realidad nuestros sueños, recordando a nuestro querido país, Venezuela. Acompáñanos el Sábado, 4 de Julio, a las 11:00am. A disfrutar del estreno mundial de esta hermosa obra a través de nuestro YouTube Channel: https://youtu.be/mICCLM-6ATo #DiaDeLaIndependencia #Independencia #IndependenceDay #Independence #USA #Venezuela #Choir #Choral #Chorus #CantoCoral #MusicaCoral #Music #Gratitude #Gratitud #Libertad #Freedom #EncantusVoices