¡Llegó la lluvia pero el Transbarca no! Barquisimetanos se mojaron mientras esperaban transporte público #14Jul

¡Legó la lluvia pero el Transbarca no! Barquisimetanos se mojaron mientras esperaban transporte público #14Jul . Este martes 14 de julio, en el segundo día de la flexibilización general de la cuarentena por la COVID-19 en Lara, a los barquisimetanos que esperaban una unidad de Transbarca en la calle 8 con carrera 20, les llegó la lluvia pero no el transporte público, pese a que tenían más de dos horas esperando. . Pasaban las 2:00p.m. cuando llovió y los pobladores esperaban abordar una unidad para regresar a sus casas, pues el decreto 4039 emanado por la Gobernación de Lara obliga el cierre de comercios a la 1:00 p.m. y el resguardo de las personas en sus casas en las horas siguientes. . Tal es la ausencia de este sistema masivo de transporte en Barquisimeto, que se forman largas colas y los usuarios se exponen a varias horas bajo el sol, o la lluvia como en este caso, mientras claman por una unidad de Transbarca. . Una de las personas que aguardaban en la cola grabó un video en el que se evidencia la gran cantidad de personas sin respetar el distanciamiento social y también intentando resguardarse de la lluvia en un pedazo de techo de un local comercial cercano a la parada. . Carmen Meléndez instruyó el domingo 12 de julio que el transporte sí debía laboral luego de la 1:00 p.m para prestar un servicio eficiente que devuelva a las personas a sus casas, durante esta semana de flexibilización general de la cuarentena de acuerdo al esquema 7+7. . Texto: Katherine A. Nieto Video: Cortesía usuarios . Lea más detalles en www.elimpulso.com . #Regionales #Transbarca #Transporte #Cuarentena #Flexibilización #Barquisineto #CarmenMelendez #Elimpulso #Información #Noticias #Lara #News #Venezuela #14Jul