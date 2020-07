COLUMNA El rincón de los miércoles #15Jul

Cada día que pasa la situación en nuestro país – Venezuela- se torna más angustiante. La escasez y el aumento incontrolable de los precios produce un miedo solo comparable con las escenas de una película de terror, esas que, por razones que nadie sabe, proyectan por la televisión en la medianoche del lunes, que ya por sí pone a temblar a todo el mundo. Si la situación estremece, hay que agregarle el temor de contagiarse con el conocido Corona virus, que ya tiene en su haber miles de víctimas fatales en todo el planeta, con mayor incidencia, por supuesto en países donde no estaban preparados para resistir un ataque tan sorpresivo como el que estamos sufriendo todos. Los gobiernos se han visto superados por la pandemia, es una asignatura desconocida para los políticos, la cual no respeta ni a regímenes democráticos como a dictaduras feroces, que todavía sobreviven para desgracia de los ciudadanos. En Venezuela nos defendemos con el único recurso que nos proporcionan los nietos, o cualquier familiar que nos quiera bien y se apiade de nuestra desgracia con unos pocos billetes verdes. Es muy cierto y sumamente difícil que un cristiano pueda alimentarse con un salario venezolano que apenas llega a los dólares para mantener una familia.

II

Por eso, no conseguimos una explicación a los defensores a priori del sistema socializado, que parece no sufrir sus consecuencias. De eso no se refieren los voceros del régimen que aparecen a diario en los programas de laTV – los de la oposición tampoco, tal vezpor falta de medios donde debatir porque tampoco saben qué y cómo decirle a sus seguidores sus planes en caso de llegar al poder, aunque ya un general les advirtió que no se vistieran porque no estaban invitados a la fiesta electoral. Dicho esto, quiero decirles en estas líneas que los que vivimos en la capital del estado Lara cumplimos la semana pasada más de 15 días sin recibir una gota de agua en nuestras viviendas. El silencio de hidrológica es mortal, Alguien dijo que había un problema en el Manzano, esa tierra ocupada ilegalmente hace muchos años, de donde proviene el líquido para surtir la zona central de la ciudad.

III

Sin agua no hay vida. Eso debe saberlo mejor que nosotros la señora gobernadora, una Almirante acostumbrada a ver millones de litros del preciado líquido durante su formación profesional. Me parece que a ella se le está acabando el discurso cuando se ve obligada a tratar de explicar los motivos de la escasez de agua, pienso que ni ella conoce en profundidad las razones de esa inclemente sequía. Un lector me escribe recién para darme su versión,señalando una falta de inversión para mejorar el servicio acuífero en la capital, y apunta directamente a todos los gobiernos –buenos y malos – que hemos tenido desde el comienzo de los trabajos de la represa Yacambú, la gran mentira del siglo pasado.

IV

El lector debe recordar las promesas mil veces hechas para asegurar que Yacambú era la salvación del estado Lara, una región ancestralmente árida, la cual rearía con miles de millones de litros no solo al Valle de Quíbor, si no que también solucionaría los problemas de Barquisimeto. Si la democracia tiene una deuda con los larenses, los nuevos gobernantes también exiben su cuota de responsabilidad en la farsa de Yacambú, porque han sido los sepultureros del ambicioso y mentiroso proyecto. Para terminar este quejido y ser honesto con ustedes, mis consecuentes lectores, tengo que decirles con mucha tristeza que seguirán pasando los días y los años antes de poder disfrutar de un buen baño sin apelar a la totumita de costumbre.

V

El Real Madrid va por el título al vencer apretadamente a un envalentonado Granada que hizo sufrir demasiado a la tropa Zidane en el segundo tramo del partido. Dos venezolanos fueron los héroes del equipo andaluz al combinarse para anotar un gol de muy buena factura. SI alcanza la victoria en este último compromiso, tendremos en el Bernabéu una nueva copa, y en consecuencia seremos muy felices

VI

Un palizón, hablando en criollo, fue la victoria electoral de Alberto Feijoo en las elecciones regionales de su Galicia. El partido socialista español ocupó el tercer lugar. Es la cuarta victoria consecutiva que alcanza el líder del partido Popular. Feijoó ha sido un gran presidente, muy querido por su pueblo. hay que felicitar a los gallegos que viven entre nosotros

PD– Ah, y los eximo de enviar regalos para mi cumple, que fue ayer, 14 de julio, que también fue día de ese hermoso país llamado Francia, y aniversario del muy sentido fallecimiento de don Francisco de Miranda, Generalísimo del ejército francés, cuyo nombre está grabado en el Arco de Triunfo, en París.

Luis Rodríguez Moreno