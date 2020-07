En 2019 torturas aumentaron 526% en comparación con 2018

El Informe de Provea correspondiente al año pasado desnuda en cifras las violaciones a los derechos humanos en Venezuela

En seis años el régimen de Nicolás Maduro casi duplicó el número de torturas que se produjeron en 24. Desde que asumió el poder en 2013 hasta 2019 se registraron 1.170 casos de torturas, mientras que de 1988 a 2012 se contabilizaron 895.

Así se desprende del informe anual de Provea, en contexto con el Covid-19: avance autoritario y crisis social.

Rafael Uzcategui, coordinador de la ONG para los derechos humanos Provea, dijo que Maduro actualmente está usando la pandemia para aumentar los mecanismos de control social. “Así lo vimos en los ataques contra la Academia de las Ciencias y la reciente detención del politólogo Nicmer Evans”.

El también coordinador de Provea, Inti Alvarado, dijo que las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes), siguen siendo el principal brazo ejecutor del gobierno de Maduro. “Las Faes no solo causaron asesinatos en 2019, sino que también reprimieron en protestas”.

De acuerdo a Provea, las denuncias de ejecuciones extrajudiciales se multiplicaron a partir de 2015, cuando comenzaron las OLP (Operación para la Liberación del Pueblo).

“La mayoría de las muertes no son el producto de enfrentamientos, son el resultado del despliegue de la fuerza letal”, sostuvo el investigador, Keymer Avila.

El informe tuvo un aparte para la debacle financiera en el país a cargo del economista Manuel Sutherland y otro para la crisis sanitaria por el doctor, Julio Castro, quien dibujó la situación de los centros hospitalarios.

Uzcategui manifestó que el único mecanismo que poseen los organismos de defensa de los derechos humanos en Venezuela es la visibilización de los atropellos a través de información verificada con las víctimas. “Entendemos que hay miedo a denunciar, pero en la medida en que más denunciemos, más desnudaremos a los violadores de DDHH”.

Marino Alvarado, igualmente coordinador de Provea, aseveró que mientras las instituciones permanezcan secuestradas será muy difícil ver bajar algunas cifras rojas. “Tenemos un fiscal de facto que no supervisa los centros de detención preventiva”.

Cifras

23.688 mil

Personas murieron a manos de cuerpos de seguridad del Estado entre 2010 y 2018. “El 69% de los casos registrados se produjo entre 2016 y 2019”, de acuerdo al investigador Keymer Avila.

574

Casos de tortura registró Provea en 2019, 526% mas que en 2018

23

Personas asesinadas luego de ser torturadas. “El caso más emblemático fue el del capitán Rafael Acosta Arevalo, que murió en la Dgcim de Boleita”, comentó el coordinador de Provea, Inti Alvarado.

1.170

Victimas de tortura se produjeron entre 2013 y 2019. 895 se registraron entre 1988 y 2012

34.135

Violaciones a la integridad personal entre 2013-2019 y 19.825 de 1990 a 2012

1.033

Heridos y lesionados, 1.359% más que en 2018

67

Porcentaje de pérdida del Producto Interno Bruto en Venezuela de 2013 a 2019. “Al año 2019, Venezuela tiene el mismo nivel de economía que en 1952”, dijo el economista Manuel Sutherland.

280.000

Barriles diarios de petróleo producía Venezuela para junio de 2020. “La cantidad de plataformas activas ha caído dramáticamente. Solo tenemos una plataforma de producción activa”, sostuvo Sutherland.

45

El porcentaje de los hospitales que reportan fallas eléctricas en el país, según la Encuesta Nacional de Hospitales de 2019

25

Porcentaje de hospitales que tiene agua a diario. “La gran mayoría no tienen disponibilidad de agua sino es por cisternas”, dijo el doctor Julio Castro

500

Horas de fallas eléctricas a la semana en los hospitales de Venezuela

33

De 40 hospitales reportaron violencia de familiares a trabajadores, 13 de 40 por parte de fuerzas de seguridad, 13 de 40 robos y 12 de 40 violencia por colectivos o grupos armados

90

Porcentaje de hospitales que no poseen tomógrafo. “La mitad de los hospitales no tienen para hacer rayos X”, sentenció Julio Castro

6.000

Pruebas diarias que debería estar haciendo el gobierno para despistaje de coronavirus. “Y no 600 como hacen ahora. No estamos satisfechos con la información sobre Covid-19, es parcializada y a cargo de gente que no está especializada. Una de las grandes debilidades es el déficit de información epidemiológica desde hace cuatro años”, indicó Castro

$ 800 millones

Se necesita para poner operativos a todos los hospitales de Venezuela de acuerdo al doctor Julio Castro. Dijo que gracias a la ayuda humanitaria se están inyectando apenas 11 millones de dólares

