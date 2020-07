VIDEO Trabajadores de Corpoelec en Lara: O nos morimos por la pandemia o nos morimos de hambre #16Jul

View this post on Instagram

El presidente del sindicato de trabajadores de Corpoelec en el estado Lara, Oswaldo Méndez, expresó que ante los bajos salarios que perciben, se ven en la necesidad de salir a las calles para exigir mejores condiciones laborales en medio de la cuarentena social por la COVID-19. . “Queremos denunciar que hay gerentes que ganan entre 36 y 38 millones de bolívares mensuales mientras los trabajadores reciben bonos de 1 millón de bolívares fuera de nómina y un salario que no llega a 4 o 5 dólares, es un hecho discriminatorio. A los jubilados ni siquiera les llega el bono simplemente ganan 1 dólar mensual. Todos están viviendo de lo que le mandan de afuera sus familiares, haciendo actividades técnicas, comercializando con bienes y servicios para tratar de sobrevivir”, declaró Méndez este jueves 16 de julio durante una visita a Elimpulso.com. . El representante de los trabajadores del sector eléctrico en la entidad, también reiteró el llamado a la conformación de una Mesa Técnica, a través de la cual asegura pudiesen disminuir las horas de racionamiento eléctrico. . “Necesitamos establecer una Mesa Técnica donde regulemos las horas de racionamiento, así como la publicación de un cronograma, la gente tiene que saber a qué hora y por cuánto tiempo se les irá el servicio”, señaló. . Texto y video: Enrique Suárez . Lea más detalles en www.elimpulso.com . #Corpoelec #Lara #Barquisimeto #COVID19 #Crisis #RacionamientoEléctrico #Apagones #Salarios #Venezuela #Información #News #Noticias #ElImpulso #16Jul