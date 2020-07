AvanceIMP Sigue la concurrencia en “El Manteco” pese a cuarentena radical #20Jul

View this post on Instagram

Pese a las medidas de radicalización de la cuarentena decretada por autoridades nacionales y regionales ante la pandemia de COVID-19, la zona comercial "El Manteco", en el centro de Barquisimeto sigue concurrida. . Este lunes al reiniciarse 7 días de confinamiento, tras concluir la semana de flexibilización, las calles de esta zona lucieron menos transitadas que en días pasados, pero con una importante presencia de ciudadanos. . Cuerpos de seguridad permanecen en este sector del centro de Barquisimeto. Funcionarios informaron que realizan labores de desinfección en la zona y se mantienen vigilantes del cumplimiento del distanciamiento social en los comercios. . Asimismo informaron que estarán desplegados durante el resto de la jornada, establecida a nivel regional hasta la 1:00 p.m, hora donde vigilarán el cierre de locales y el despeje de la zona. . Texto y reporte: Yorvi García . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Regionales #CuarentenaRadical #ElManteco #Barquisimeto #Comercios #Policía #COVID19 #Pandemia #Noticias #News #ElImpulso #Información #20Jul