El 2020 será el año más catastrófico para la producción de alimentos de los últimos 50 años #20Jul

Este año será el más catastrófico para la producción de alimentos de los últimos cincuenta años, aseguró el presidente de Fedeagro Aquiles Hopkins, al ratificar que solamente se estará produciendo entre 15% y 20% del consumo nacional, algo similar a lo que se producía en la década del 60 o el 70, cuando el país tenía 8 millones de habitantes y hoy tenemos cerca de 30 millones.

Ratifica que hoy en día Venezuela solamente abastece entre un 15% o 20% de su consumo de alimentos con producción nacional, señalando que con la llegada del COVID-19 los productores han sostenido que para hacer frente a la pandemia, hay que mantener a la población bien alimentada.

“Sin alimentación no puede haber salud, y esto es lo que a nosotros nos esta sucediendo. Si a esto se le suma la crisis del combustible, a la crisis que ya teníamos de falta de semillas, fertilizantes, agroquímicos, problemas eléctricos, de seguridad, pero el problema de la gasolina es realmente muy importante para el sector y nos está afectando muy fuertemente, la productores necesitamos gasolina todos los días, para ir a las fincas, para trasladarte a tu finca necesitas un vehículo, la carga pesada que sale de los centros de producción se transporta con vehículos que utilizan diesel y allí el problema no es tan grave, pero desde el centro de producción del campo a los centros de consumo o a la agroindustria, se transporta en vehículos a gasolina”.

Como ejemplo indicó que la producción de leche, de hortalizas salen diariamente de las fincas con vehículos a gasolina, sectores que hoy en día están severamente golpeados.

Sobre las promesas recurrentes del régimen para recuperar la agricultura nacional, el líder de los agricultores del país advierte que “con palabras no se van a llenar los anaqueles, tampoco se va a evitar que la gente haga colas para comprar los alimentos, tampoco vamos a lograr que tenga plata en el bolsillo que es el producto de su trabajo para ir a comprar los alimentos; hoy estamos abasteciendo entre un 15% y 20% de los alimentos y creo que el año 2020 va a ser el más catastrófico de los últimos 50 años en términos de agricultura, estamos produciendo lo que se producía en las décadas del 60 y del 70, la producción de caña de azúcar es la de la década del 60; el maíz y el arroz de la década del 70, la de caraotas, de la década del 40, la situación esta verdaderamente muy complicada”, afirmó.

¿Cómo enfrentar esta situación?

Señala que ya todos conocemos el origen de la crisis, la destrucción de la industria petrolera, y por lo tanto no hay gasolina; de la industria petroquímica y no hay fertilizantes, expropiaron a Agroisleña y no hay insumos agrícolas, indicando que en estos momento hay que pensar es qué hacer para salir de este abismo.

“En estos momentos el ejecutivo debería estar generando condiciones para recuperar la producción de alimentos, lo que está haciendo todo el mundo, lo que está haciendo Colombia, los Estados Unidos, los países europeos, cómo garantizamos que se siga adelante con la producción de alimentos que el pueblo, el país, necesita. Esto pasaría por condiciones financieras excepcionales y extraordinarias, por apoyo directo a los productores,por asignar carácter prioritario ante el caso de combustible, a los sectores productivos; atención en cuanto al suministro de los insumos que necesitamos los sectores para la producción; no tenemos crédito bancario,el ejecutivo hizo caso omiso a las propuestas que se le hicieron, hay que recuperar el crédito, todos los sectores productivos necesitamos financiamiento; hay que implementar canales especiales para que sigan llegando a Venezuela los insumos para la agricultura, los fertilizantes, los agroquímicos, las vacunas para los animales, pero no se hace absolutamente nada; se podría hacer, claro que si, pero hace falta voluntad y ganas de hacer las cosas y pasar de las palabras a los hechos, que realmente se respete la propiedad privada, que enfrente el problema de la delincuencia en el campo, que se le de la atención prioritaria que realmente merece la producción de alimentos en un país y nada de eso está sucediendo”, afirmó Hopkins.

El presidente de Fedeagro afirmó en términos categóricos, que no hay ningún programa especial para el sector agrícola, en términos de cómo hacer frente al COVID-19.

Dijo que los alimentos que hoy se están consumiendo, son los que se produjeron meses atrás, y ellos van a durar dependendiendo de cuanto se consuma y canto se pueda importar, indico que es dificil hacer pronósticos de hasta cuando alcanzar, ratificando que los agricultores continuarán poniendo todo de su parte para seguir llevando al plato y a la mesa del venezolano, los alimentos que el pueblo necesita, con muchas limitantes y sin ningún tipo de apoyo gubernamental.

Expectativas poco favorables

Hopkings admite, en torno a lo que se espera para el segundo semestre, que ya las cartas están echadas, las siembras del ciclo de invierno, ya está en pleno proceso, hay menos superficie de maíz sembrada, versus la que había en el 2019; también en el caso del arroz, se siguen haciendo esfuerzos importantes en términos de hortalizas, también de leguminosas, indicando que en términos generales se va a seguir produciendo menos de lo que se produjo en el primer semestre del año y menos de lo que se produjo en el 2019.

“Lo triste de estos es que Venezuela tiene capacidad para abastecer todo el consumo de alimentos de los venezolanos y para atender mercados de exportación, pero parta esto hay que que apoyar de verdad lo hecho en Venezuela y que la solución a la crisis de alimentos es que haya suficiente cantidad, de primera calidad y cantidad, y con un venezolano que tenga empleo y poder adquisitivo, para que pueda comprar lo que quiera, cuando quiera y en la calidad que lo desee, eso lo podemos hacer, pero necesitamos apoyo de alguien que realmente le duela y le importe nuestra Nación”, afirmó Hopkins en Fedecámaras radio.