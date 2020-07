Pensión que el IVSS pagará este #21Jul no alcanza ni para media caja de un antihipertensivo

Una presentación de 30 comprimidos de Losartán Potásico de 50 mg tiene un precio de 920.000 bolívares, mientras que una caja de Captopril de 50 mg con apenas 10 tabletas cuesta 550.000 bolívares

Los 400.000 bolívares que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) depositará el próximo martes 21 de julio a los pensionados alcanza para comprarse solo 13 de 30 pastillas que trae una caja de un medicamento antihipertensivo que venden en las farmacias del país.

La tarde de este viernes 17 de julio, el IVSS informó que el 21 de julio «será depositado en las cuentas de los pensionados y pensionadas de la patria» la pensión de 400.000 bolívares correspondiente al mes de agosto. «Les invitamos a hacer uso de los canales electrónicos de la banca».

El monto que recibirán los aproximadamente cuatro millones y medio de pensionados que hay en el país equivale a 1,76 dólares al tipo de cambio oficial de este sábado 18 de julio divulgado en la página web del Banco Central de Venezuela (BCV), que se ubica en 226.660,25 bolívares por dólar.

Una presentación de 30 comprimidos de Losartán Potásico de 50 mg tiene un precio de 920.000 bolívares, mientras que una caja de Captopril de 50 mg con apenas 10 tabletas cuesta 550.000 bolívares.

«Esta pensión es una miseria, humillante, qué puedo hacer con 400.000 si mi medicina para el cerebro me cuesta 1.700.000 y la tengo que tomar para poder vivir», afirma Isabel Castro, una pensionada de 70 años de edad que suele sufrir fuertes mareos por padecer la enfermedad de Ménière y un severo deterioro de la cervical.

«Tendría que pasar más de cuatro meses sin comer para poder reunir 1.700.000 bolívares. Entonces, si no me muero por el remedio, me muero por inanición. Yo quisiera preguntarle a algún personero del gobierno qué podría comprar con 400.000 bolívares».