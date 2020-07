Maikel Moreno sobre recompensa de EEUU: No es la primera vez que pretenden atacarme #21Jul

Luego de que los Estados Unidos ofreciera este martes 5 millones de dólares por la captura del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen, Maikel Moreno, éste se pronunció para rechazar las “pretensiones injerencistas” por parte del gobierno de Trump, y aseguró que las “cobardes acusaciones” solamente “fortalecen su deseo de seguir trabajando” por la justicia en el país.

Lea: Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares por información que lleve a la detención de Maikel Moreno #21Jul

“No es la primera vez que pretenden atacarme los voceros del imperio norteamericano, en sus intentos torpes, desesperados, llenos de manipulaciones y mentiras, mediante los cuales buscan subvertir la institucionalidad democrática y la paz en Venezuela, pero no podrán lograrlo, porque la independencia y la soberanía de la patria no están en discusión. Reitero que el Poder Judicial venezolano no acepta tutelaje alguno de ningún gobierno extranjero, en nuestro país nos debemos a la Constitución, a las leyes y al pueblo”, manifestó Moreno.

Entre otras cosas, sostuvo que mantendrá “su lucha inquebrantable” contra la corrupción, siendo esta “una de sus banderas durante su gestión al frente del Poder Judicial”.

Finalmente, Maikel Moreno ratificó que “continuará trabajando sin descanso” para seguir ofreciendo un servicio de justicia óptimo, autónomo, gratuito e independiente, que garantice el respeto a los derechos humanos.