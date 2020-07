Presidente de Policlínica Metropolitana: Las clínicas no están preparadas para enfrentar la pandemia en Venezuela #21Jul

A juicio de Jimmy Levy, presidente de la Policlínica Metropolitana, las clínicas del país no estan preparadas para enfrentar la pandemia por la COVID-19, dado que no tienen la misma capacidad del sector público.

“En Venezuela no llegamos ni a los 300 ventiladores, entonces las instituciones privadas son parte de la solución, pero no la solución completa”, dijo Levy en una entrevista para Unión Radio, en la que agregó que peser a la situación de no estar preparados para tal demanada, las instituciones privadas seguirán apoyando, junto con las acciones del Estado, para atender los casos de coronavirus.

Descentralización de pruebas PCR

Sobre la realización de pruebas PCR, necearias para obtener la veracidad sobre si un paciente tiene COVID-19 o no, el vicepresidente de la junta directiva de la Clínica El Ávila, Héctor Marcano, solicitó al Estado que se les permita realizar dicho exámen, a fin de agilizar los trámites propios de la atención a cada caso positivo o no, para coronavirus.

Marcano explicó que para dar de alta a un paciente sospechoso se requiere un resultado negativo de la PCR, por lo que estas personas suelen ocupar una cama más tiempo del necesario.

“Hemos tenido que referir pacientes a otros centros de salud porque a veces nos encontramos a máxima capacidad. En este momento estamos a máxima capacidad y con muchos pacientes que probablemente no tienen covid-19“, sostuvo Marcano, quien además propuso que las clínicas entreguen un reporte diario que permite hacer las pruebas a quienes puedan.

Aumento de la capacidad hospitalaria

Las clínicas se han visto en la obligación de incrementar su capacidad para atender a los pacientes con coronavirus, es por ello que Jimmy Levy señaló que en la Policlínica Metropolitana duplicaron el número de camas disponibles para atender a las personas infectadas.

Al principio iniciaron con 13 camas. Ahora cuentan con 25 para los casos sospechosos y los confirmados. “Todavía tenemos algo de capacidad pero estamos llegando al límite. Suele ser un proceso dinámico, pero muchos deben esperar varios días antes de confirmar si pueden o no irse a casa”, añadió.

Marcano dijo que en la clínica El Ávila se habilitaron dos pisos con 26 camas para atender a las personas con covid-19.

La terapia intensiva de la clínica también tiene pacientes contagiados. En principio destinaron cuatro camas de esta área, ahora tienen cinco, pero Marcano prevé que, tomando en cuenta el aumento de casos, estas podrían ser insuficientes.

“Es complicados aumentar la capacidad porque se requiere de personal capacitado y equipos de ventilación mecánica que, aunque estamos en proceso de adquisición, no es algo que podamos resolver de inmediato”, describió Levy.