#AvanceIMP Falta de transporte hacia el norte de Barquisimeto obliga a las personas a caminar #22Jul Ante la falta de transporte público durante la semana de radicalización en la cuarentena social, los habitantes del norte de Barquisimeto deben caminar largos tramos para hacer distintas diligencias. En el inicio de la avenida intercomunal Barquisimeto – El Cují, se observa como constantemente las personas caminan hacia el norte de Barquisimeto o hacia el centro de la ciudad. También, muchas de ellas, para intentar evitar este desgastante traslado, esperan durante horas en las distintas paradas del sector que pasé algún camión o camioneta que les haga el favor de transportarlo hacia sus hogares. Muchas de estas personas son habitantes de Carorita, Tamaca, Andrés Bello y El Cují, quiénes hacen actividades en el centro de Barquisimeto. . Reporte: José Enrique Arévalo Cámara: Katherine Nieto Lea más detalles en www.elimpulso.com