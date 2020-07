VIDEO La economía improvisada: El drama de no tener efectivo en Venezuela #24Jul

La crisis económica en Venezuela afecta a todos los sectores. Pero sin dudas, los más desfavorecidos ante esta situación son aquellas personas que dependen de un comercio informal.

Quizás muchos han dicho o escuchado la frase: “La situación está difícil“, haciendo referencia a la economía del país, pero esta afirmación cobra mucha más rigidez en los labios de los vendedores ambulantes, quienes hacen vida laboral en algunos semáforos de la ciudad.

Así lo manifestó Carlos Hernández a Elimpulso.com, quien trabaja vendiendo tomates y pimentones en un semáforo ubicado en el este de Barquisimeto, pero asegura que por la falta de efectivo ha tenido muchos problemas para vender su mercancía.

“Cuando había efectivo yo traía unas 5 cestas de tomates, se vendían todas en un día. Ahorita no se vende ni una cesta“, comentó.

Además, explicó que para ofrecerle facilidades a los usuarios y tratar de vender su mercancía, ofrece la opción de que le hagan transferencias. Sin embargo, acotó que es un proceso que muchos conductores no están dispuestos a concretar porque implica invertir más tiempo.

Por otra parte, Vicente López, quien vende papagayos y raquetas eléctricas anti zancudos, comentó que hay días en los que no vende nada y se devuelve sin dinero hacia su hogar.

“Es bravo irse sin nada. Hay que conformarse con lo que le depara Dios a uno“, detalló. Asimismo, confesó que cuando no logra vender nada de su mercancía, llega a su casa y se queda sin comer: “No se come nada ¿Qué más se va a hacer?“.

Sin embargo, López también tiene una cuenta bancaria que ofrece para que le hagan transferencias, pero mencionó que esto no ha funcionado para mejorar sus ventas. Por esto, acotó que dicho problema se debe a la falta de efectivo y la crisis económica del país.