Aplausos a las 8:00 PM: La convocatoria del régimen en honor a los desamparados trabajadores de la salud #26Jul

View this post on Instagram

Este video muestra la cruda realidad de nuestros profesionales de la salud, a quienes hoy el régimen pide un minuto de aplausos, pero no dicen ni una palabra de la precariedad con la que este gremio está enfrentando una pandemia que ha cobrado la vida de 26 medicos y personal sanitario, a quienes además se les condena a la miseria con un salario de 5$ mensuales, pura hipocresía. – Si es por cuestión de aplausos, más bien debemos agradecer su reserva moral a todos los trabajadores de la salud, quienes aún en medio de adversidades cumplen con su servicio diariamente, en un sistema público deteriorado por una orden política. – A nuestros valiosos trabajadores de la salud no sólo les agradezco hoy;sino desde el día 1, así como todo un país recordará eternamente su entrega. – Son esperanza, apoyo y la mejor demostración de solidaridad 👍🏻