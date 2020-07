View this post on Instagram

#AvanceIMP Los larenses ya comienzan a transitar la Av. Venezuela en este primer día de flexibilización #27Jul La flexibilización en la cuarentena social comienza a evidenciarse en las calles de Barquisimeto. En la avenida Venezuela con calle 30, a la altura de la Catedral de Barquisimeto, se registró un importante movimiento vehicular, así como también, de personas caminando. La parada de Transbarca ubicada en esta zona, está recibiendo a muchos larenses, quienes utilizan este medio de transporte para trasladarse a sus distintos destinos. Es importante recordar que el horario comprendido para circular por las calles de el estado Lara es desde las 7:00 AM hasta las 4:00 PM, según informó Carmen Meléndez en la noche del pasado domingo 26 de julio. . Reporte: José Enrique Arévalo Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionales #Calles #Ciudad #Comercio #Cuarentena #Dinero #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #27Jul