OPINIÓN Se busca un Emprendedor: La Mentalidad Emprendedora #28Jul

“Los emprendedores identifican, evalúan y desarrollan oportunidades”

Shane

Una mentalidad emprendedora es el rasgo común a todos los emprendedores. Es la capacidad de reconocer oportunidades y la disposición a correr riesgos.

El Emprendedor es una persona que tiene confianza en sus propios actos, que tiene una alta tolerancia al riesgo y a la ambigüedad y que aprende mucho a través de su propia acción. La confianza en sus propias decisiones refleja una capacidad para identificar oportunidades que otros no ven. Su capacidad de planificación y liderazgo, aunada a su determinación por el logro de sus metas, hacen realidad las creaciones emprendedoras más innovadoras.

El reconocimiento de oportunidades está influenciado por la experiencia, la información y las redes sociales.

Los emprendedores aceptan un alto nivel de incertidumbre sin garantía de éxito.

Los emprendedores visualizan lo que les gustaría lograr e imaginan el objetivo.

Los emprendedores piensan fuera de la caja, liberándose de los conceptos y la moderación.

Joseph Campbell señalaba “Abrazen las cosas en la vida que le apasionen. Ustedes serán transportados. Sus caminos serán claros. Sus huellas serán más ciertas. Sientan el poder. Disfruten el viaje. Sigan su felicidad, y las puertas se abrirán, donde antes no había puertas”.

Ser emprendedor brinda ventajas tales como, un salario ilimitado, una propiedad, el control del tiempo, independencia, autoestima,

satisfacciones. Pero por otra parte genera obstáculos, soledad, inseguridad financiera, muchas horas de trabajo, el posible fracaso y algo muy importante que se debe manejar con cuidado, la tensión en las relaciones personales.

Por otro lado Walt Disney decía que “ La inclinación de mi vida ha sido hacer y realizar cosas que le proporcionen placer a la gente de maneras nuevas y sorprendentes y al hacerlo me complazco y me satisfago a mi mismo “.

Un buen emprendedor parte de una idea que puede ser conocida por todos, pero es su talento individual el que “mira” esa idea de manera especial y la transforma en un negocio prosperó.

Emprender sin hacer algo distinto, es una fuente de fracasos, emprender innovando proporciona más probabilidades de evitar el fracaso.

La idea ha de pasar el filtro de la estupidez. Es el filtro el sentido común, que se aplica a todo. Hay que asumir que los clientes no son estúpidos. podrás vender algo distinto a corto plazo por el factor novedad, pero si no ofreces una ventaja, un valor real y distinto, ahí se acabó y el cliente no repite. A medio plazo, estarán muertos.

En una ocasión dijo John D. Rockefeller “Las personas que empiezan algo con la idea de hacerse ricos, no tendrán éxito; ustedes deben tener una ambición más grande.”

No se deben centrar en que le van a comprar (eso no es lo importante), si no en por que le van a comprar (eso si que es clave). Lo importante no es el producto, si no la ventaja que sea capaz de construir y ofrecer.

Si están listos para enfrentar cualquier tipo de reto, si están en grado de aceptar los cambios, si aman estar en movimiento, entonces tiene un ánimo emprendedor

Definitivamente, la creatividad es conectar cosas, las personas creativas solo ven algo, Steve Jobs.

Italo Olivo

www.iolivo.com