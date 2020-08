Diputado Guillermo Palacios: Es una tramoya solicitud de extradición de Rafael Ramírez

Este es un régimen lleno de contradicciones y, por supuesto, de engaños, ya que por una parte se oponen a la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos y, por la otra, piden al gobierno de Italia que extradite a Rafael Ramírez por corrupto.

Es lo mismo que hizo el régimen con Walid Makled, quien confesó haber sobornado a funcionarios y al entonces magistrado Eladio Aponte Aponte, conseguido la concesión del puerto de Puerto Cabello y haber amasado una fortuna de 1.200 millones de dólares. Lo extraditó este régimen para que no siguiera hablando de los chavistas que había comprado, entre otros al gobernador Luis Felipe Acosta Carlé y al almirante Carlos Aniasi Turchio, así como a otros militares, dijo el parlamentario.

“Rafael Ramírez, quien ya en enero confesó a la televisora alemana que durante diez años se habían robado 700 mil millones de dólares de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), que él presidió, fue el embajador de Maduro en las Nacioes Unidas y se encuentra en Italia, disfrutando de la dolce vita”.

Ahora el TSJ de Maduro lo acusa de peculado, corrupción y asociación para delinquir.

Esto no es más que una tramoya, dijo el diputado Palacios. Se lo quieren traer para que no siga hablando de lo que él y todos los jerarcas del chavismo se robaron, porque él no estuvo pintado en la pared.

Como ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa tuvo que firmar todos los contratos y los negocios turbios. Este sujeto como Alex Saab son de los que saben de corrupción y de los secretos del régimen. A ambos los quieren tener aquí para que estén calladitos, sentenció Palacios.