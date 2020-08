Hay en el país déficit de más de 4000 megavatios

Venezuela tiene en este momento una producción de 7.800 megavatios, motivo por el cual la mayoría de la población sufre todos los días cortes del servicio eléctrico.

La fuente que proporcionó la información a Elimpulso.com, cuya identidad no puede ser revelada, dijo que la situación no mejora, ni mejorará, porque no se están tomando las medidas necesarias.

De las veinte turbinas del Guri, apenas cinco están funcionando, lo que sólo permite que haya una producción de 4.800 megavatios.

Y en cuanto a la generación de las termoeléctricas, a duras penas, llega a los 3 mil megavatios. Estas plantas funcionan con gas, fueloil y gasoil, pero estos combustibles no se están produciendo en las cantidades necesarias.

Esto quiere decir que se solamente se están produciendo 7.800 megavatios y existe un déficit de más de 4000 megavatios para las necesidades de la población, que se encuentra en cuarentena y la mayoría de las empresas se encuentran prácticamente cerradas como consecuencia del coronavirus COVID-19.

Lo insólito del caso es que ha llovido tanto sobre El Guri, que se han desbordado los aliviaderos. Si las veinte turbinas estuvieran plenamente funcionando no habría ningún problema, pero quince de ellas se encuentran fuera de servicio y nadie sabe cuándo podrán ser reactivadas.

El jueves se produjo una falla en Planta Centro y hubo otra en la subestación de Valencia, por lo que la mayor parte de capital de Carabobo quedó sin el servicio eléctrico.

Pero, esta crisis se extiende por todo el país que permanece sin energía por largas horas.