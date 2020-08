AvanceIMP Para entrar y salir de Palavecino deberá tener salvoconducto luego de las 2:00 pm #3Ago

View this post on Instagram

Con el regreso de la cuarentena radical en el país, se retoman las medidas restrictivas y, esta vez, Elimpulso.com documentó que en la avenida Intercomunal Barquisimerto – Cabudare solo estaba instalada una alcabala de la Policía Estadal cuyos funcionarios interrogaban a los conductores sobre cual era su destino, pero no solicitaban salvoconducto para continuar circulando, debido a que aún se está en el horario permitido. Se pudo conocer que dicho documento lo solicitarán luego de las 2:00 p.m. que es cuando vence el tiempo para poder estan en la calle, tanto para peatones como conductores de vehículos. Con el regreso de la radicalización de la cuarentena por la COVID-19, este 3 de agosto, se retoman las medidas restrictivas en el país, y en Lara, una de ellas solía ser la solicitud del salvocontudo en todo horario para poder circular, sin embargo este vez se presentó este cambio. Las largas colas a las afueras de las estaciones de servicio en Palavecino dan cuenta de la aguda escasez de gasolina que aqueja a todo el país. En las estaciones de Valle Hondo y la conocida como Barsoke, se dejaron ver extensas filas de personas en sus vehículos esperando para poder abartecerse de combustible. Además de ello se observó poca afluencia vehicular en la avenida Intercomunal y peatones solicitando cola, caminando o transportandose en bicicleta. Reporte: Katherine A. Nieto #Regionales #Cabudare #Palavecino #Salvoconducto #Radicaclización #Cuarentena #COVID19 #Elimpulso #informacion #Noticias #News #Lara #Barquisimeto #Venezuela #3Ago