Ricardo Cusanno: Debates de la LXXVI Asamblea Anual de Fedecámaras deben abrir vías para un mejor país #5Ago

Confiamos que la agenda que vamos a discutir en la LXXVI Asamblea Anual de Fedecámaras que hoy se inicia, permita abrir en el país una discusión profunda que pueda lograr la apertura de escenarios para que tengamos un mejor país construyendo la paz necesaria, afirmó el presidente del organismo empresarial al dar la bienvenida a todos los que partipan esta actividad, que por primera vez se realiza en forma virtual.

El pronunciamiento lo hizo el presidente del organismo que agrupa en su seno a los principales sectores productivos del país, Ricardo Cusanno, al dar la bienvenida a cientos de participantes que conectaron en este magno encuentro de la empresa privada, que por primera vez en sus 76 años, se realiza en forma virtual como consecuencia de la presencia en el país del COVID- 19 que ha obligado al Ejecutivo a establecer una serie de limitaciones, para evitar la expansión del contagio del letal virus.

Dijo que pareciera como en el pasado, cuando era normal sentir que teníamos un país de progreso, un país donde todas las regiones tenían luz, había agua, en todos los hogares había algo que comer, es un país que lo perdimos y añoramos, señalando que tenemos que trabajar para reconstruir todo eso que perdimos en términos de servicios, de oportunidades, pero sobre todo “tenemos que trabajar para que algún día, no extrañemos la paz”.

Señaló que para este jueves se podrá tener una profunda visión sobre los modelos de desarrollo, de dos de las tres instituciones que de una u otra forma tienen que ver con el desarrollo económico de la nación como son la CAF y la CEPAL, siempre con panelistas de muy alto nivel, venezolanos comprometidos con el progreso de la nación, entendida esta como la suma de sus ciudadanos.

Señaló que para el día viernes, habrá una profunda discusión, en horas de la mañana, sobre la situación política venezolana, primero acompañados por un organismo internacional el IFIT, para entender si es posible un proceso de transición sin inclusión, y luego se debatirá con politólogos reconocidos, la posibilidad y la visión, que tiene que ir más allá de esa visión blanco y negro, sobre el futuro político de nuestra nación, señalando que para el final de la tarde se hará un intercambio de ideas entre distintos profesionales, seis profesionales venezolanos que se encuentran dentro o fuera del territorio.

“Porque una nación incluyente no es hablar exclusivamente en términos políticos, es precisamente y con mucho más ahínco, lo queremos hacer desde la visión social, cómo hacemos para que los venezolanos que están aquí, que no tienen acceso ni igualdad de oportunidades a una mejor calidad de vida, puedan tenerla, pero también que los venezolanos que están en el exterior, esos compatriotas que nacieron o no en el país, pero que llevan a Venezuela en Corazón, puedan formar parte de esa Venezuela inclusiva y productiva, en el marco del siglo XXI, ya la distancia no es un obstáculo, hoy la distancia y el aprendizaje de esos venezolanos en el exterior, puede ser una gran herramienta y un gran capital humano y un gran activo para construir el país que deseamos”, dijo Cusanno.

Para el día viernes esta prevista la presentación del Documento Final, con las conclusiones y recomendaciones, el cual año tras año, responsable y respetuosamente, presentando al país las propuestas empresariales, donde se ratifica el compromiso por trabajar por los venezolanos.