Sociedad Civil debe acompañar lucha por el restablecimiento del derecho a la salud en Venezuela #5Ago

El riesgo que hoy corre el personal médico en Venezuela y los venezolanos en general ante la COVID- 19, por la debacle del sistema de salud producto de la corrupción, la ineficiencia y la desidia del régimen de Nicolás Maduro, abordó este miércoles el programa Cuál es tu Plan de Plan País Venezuela.

Esteninf Olivares, periodista venezolana, quien ha recorrido los hospitales caraqueños desde hace algunos años, fue la encargada de iniciar este espacio y aseguró que la pandemia ha agudizado el terrible panorama que se vive en los centros de salud públicos y alertó que si en la capital el estado de los nosocomios es deplorable los del resto del país deben estar aún peor.

“Los venezolanos tenemos derecho a la salud y la realidad es que el Estado no lo está garantizando, porque a pesar de que la mayoría del personal de salud entrega su vida y pone en riesgo incluso las de sus familiares yendo a hospitales en los que no hay agua, ni implementos de protección adecuados para trabajar, no hay dotación con la cual atender a los enfermos. Esta situación debe sensibilizar a todos los venezolanos, porque la realidad es que en la Venezuela de hoy muy pocos pueden pagar un seguro en dólares y mañana puede ser usted el que tenga que entrar a uno de esos hospitales”, advirtió.

Ante la desinformación total por parte del régimen y la incapacidad sanitaria del país producto de sus políticas erradas y la corrupción, la periodista llama a los venezolanos a protegerse en extremo. “Entiendo que la gente tenga que salir a trabajar, pero ante este panorama el venezolano debe por un lado cuidarse en extremo –porque si usted se contagia no podrá salir a producir – denunciar la emergencia que estamos viviendo y ser consciente de que lo que estamos viviendo no es lo normal”, precisó Olivares.

El venezolano debe protestar por la debacle sanitaria

En Cuál es tu Plan también participó la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, quien ratificó el compromiso social de quienes siguen trabajando en los hospitales sin tener contraprestación ni contar con los equipos de protección con las especificidades técnicas que la OMS alerta se deben tener para evitar el contagio del personal de salud.

“Hoy debemos preguntarnos por qué tenemos más de 38 profesionales de la salud fallecidos en Venezuela. La pandemia solo ha puesto en relieve el desastre del sector salud que venimos alertando desde 2015 y que ha llevado al personal sanitario a irse del país o migrar a oficios más rentables para poder sobrevivir dificultando que se dispongan de más camas para atender pacientes”, explicó.

Contreras aplaudió los esfuerzos que se vienen haciendo desde el Gobierno Interino para mejorar las condiciones del personal de salud, a los que se suman el trabajo de organizaciones de venezolanos que migraron y hoy están haciéndole llegar a las enfermeras en el país equipos de protección para facilitar la atención de sus compatriotas; pero asegura que esto no suficiente para hacerle frente a la pandemia.

Es urgente un Gobierno de Emergencia Nacional

Con la participación de la diputada Manuela Bolívar, Coordinadora Política del Área Social de Plan País, quien explicó que en Venezuela se necesitan miles de millones de dólares para rehabilitar el sistema de salud, se cerró el programa.

“La declaración de la emergencia humanitaria ha permitido la articulación de programas de ayuda humanitaria; pero este mismo escenario hace insuficiente esa ayuda porque el sistema sanitario y el país en general colapsó”, explicó la parlamentaria.

“El Gobierno de Emergencia Nacional es indispensable para que la Comunidad Internacional esté dispuesta a darnos créditos para recomponer el sistema de salud con el que contamos hoy. Y debemos ser muy claros, aún obteniendo esos recursos tendremos que establecer prioridades de atención porque por ejemplo el régimen tiene más de dos años que no trae vacunas lo que ha generado que enfermedades erradicadas como la malaria están afectando en todos los estados del país”, advirtió Bolívar.

A pesar de este panorama la diputada considera que un cambio de gobierno, establecería el inicio de la recuperación de Venezuela con las prioridades acordadas en Plan País y ratificó el compromiso de sus compañeros parlamentarios y el Gobierno Legítimo en pleno para seguir trabajando en lograr esa transición esencial para el país.