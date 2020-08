España descartó segunda ola de coronavirus pese a aumento de casos #6Ago

Las autoridades sanitarias de España descartaron el jueves que el país afronte una segunda ola de coronavirus, pese a que los contagios han seguido en aumento durante los últimos días.

El director del centro de emergencias sanitarias, Fernando Simón, dijo que no indicaría que se trata de una segunda ola, hasta que exista una transmisión comunitaria descontrolada “que no esté mayoritariamente asociada a brotes y hasta que no tengamos claro que lo que estamos haciendo es detectar más casos al hacer más tests que antes”, acotó.

Según el boletín de este jueves del Ministerio de Salud, en los últimos siete días España registró 19.405 casos diagnosticados, lo cual equivale a una media diaria de 2.772.

Hace una semana esa media era de 1.913 y hace dos semanas de 1.460.

Las regiones más afectadas siguen siendo Cataluña, con más de 5.100 casos en los últimos siete días, y Aragón, con 4.100, aunque esta última región es la que más preocupa, ya que tiene de lejos la mayor incidencia acumulada (casos diagnosticados por 100.000 habitantes) del país, con 312.

La capital de Aragón, Zaragoza, “sigue siendo la zona más afectada”, aun cuando se observa una “estabilización de casos” en los últimos días, dijo Simón.

Según Simón, pese al aumento de casos no hay “riesgo de colapso” del sistema sanitario en ninguna región, como sí llegó a ocurrir en algunas zonas durante el punto álgido de la pandemia.

A escala nacional, el gobierno descarta un nuevo estado de alarma, un estado de excepción que permitió imponer un rígido confinamiento de la población entre mediados de marzo y el 21 de junio.