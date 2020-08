Cecilia Sosa sobre comunicado de la CEV: Obedece a temores de la Iglesia sobre la situación del país #12Ago

La doctora Cecilia Sosa, ex presidenta de la desaparecida Corte Suprema de Justicia e integrante del Bloque Constitucional, manifestó su extrañeza por la posición de la Iglesia Católica, y considera que el comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) está dirigido a los políticos de oposición que no han presentado una alternativa.



Al ser entrevistada por Elimpulso.com, dijo que el comportamiento de la Iglesia y particularmente de la CEV había sido definida por el logro de unas elecciones libres, auténticas, limpias y con la observación de la comunidad internacional.



“A mi me extraña ese cambio de giro, expuso. Puede tener muchas razones. No pretendo especular, pero pienso que, por una parte, obedece a temores de la Iglesia sobre la situación del país y tener que expresar la última palabra racional en el tema político”, expresó.



“Podría ser también la amenaza, fuerte por cierto, del régimen a las propiedades de la Iglesia hechas por el propio Nicolás Maduro cuando dijo que, ante la emergencia ocasionada por el COVID-19, dispusieran los templos para atender a los pacientes de la enfermedad. De no hacerlo, es una manera de sacarlos del país. No ha pasado. Pero, la Iglesia tiene una actitud más tolerante frente a la convocatoria para las elecciones parlamentarias”, agregó

.

En este sentido, dijo que¨efectivamente la CEV, está diciendo algunas verdades. Le está diciendo a los políticos de la legítima Asamblea Nacional, que más allá de no participar en un proceso electoral, no están fijando una posición clara sobre qué vamos a hacer”.



“Esta Asamblea Nacional cesa en sus funciones el 5 de enero y el presidente de la misma deja de serlo. No podemos seguir hipócritamente esperando alguna otra cosa. La investidura cesa no sólo porque lo establece la Constitución, sino porque así está contemplado en el Estatuto de Transición. El soberano eligió a sus representantes por cinco años y eso no lo puede cambiar nadie. Ahí quedarán las cenizas del período”, afirmó.



La doctora Sosa aseguró que “no pueden decir que tienen continuidad administrativa porque no ejercen funciones administrativas. Ese fue el criterio sostenido por Maduro después de la muerte de Chávez. Y no se puede copiar porque ese criterio es insostenible”.



Por último, manifestó: “creo que el comunicado le está diciendo a los políticos de oposición: ustedes no están haciendo nada llamando a que no voten. Yo, la CEV, digo que voten a menos que tengan otra alternativa. No es una presión sobre el gobierno, ni sobre los electores”.



“Se está dirigiendo a los políticos que están expresando declaraciones muy bonitas, muy chéveres, pero no tienen una ruta. Como no la han fijado yo digo que voten hasta que ustedes decidan qué van a hacer”, puntualizó.