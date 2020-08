Luis Vicente León: Verdades expuestas por la Iglesia ante el país son irrebatibles

Las verdades dichas por la Conferencia Episcopal Venezolana, en el comunicado emitido el pasado martes, dirigido al país son irrebatiles, de acuerdo con el criterio del economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, a través de su cuenta oficial Twitter.

El analista se pronunció ante la discusión y el debate que se ha generado en el país, con el contenido del comunicado, porque algunos dirigentes políticos, han querido interpretarlo como un posicionamiento de la iglesia a favor o no de ir a las elecciones, y esto es lo que ha llevado a León a expresar su criterio en las redes sociales.

“El comunicado de la Conferencia Episcopal puede gustarte o no, pero no puedes rebatir sus dos grandes verdades: 1) que la democracia está secuestrada y 2) que no se libera del secuestro con un llamado simplista a la abstención, sin propuesta adicional para rescatarla”.

De acuerdo con el criterio de varios observadores, con este pronunciamiento el Episcopado venezolano se hizo vocero de lo que siente la mayoría del pueblo que en estos momentos vive un momento de gran incertidumbre.