VIDEO 6.500 usuarios se han movilizado por el Terminal de Pasajeros en semana de flexibilización #13Ago

El administrador del Terminal de Pasajeros de Barquisimeto, Jhonny Colmenares, informó que 6.500 usuarios se han movilizado en lo que va de semana de flexibilización ampliada, siendo Yaritagua, Quíbor, Sanare y Duaca los destinos más solicitados. “Los destinos más demandados son Yaritagua, Quíbor, Sanare y Duaca. De igual forma seguimos prestando servicio para las rutas suburbanas cortas que es lo que tenemos permitido hasta los momentos como Carora, Sanare, Cubiro, El Tocuyo, Humocaro Alto y Bajo, Siquisique, Urdaneta y Santa Inés, Sarare, La Miel. Estamos trabajando con el sector transporte a través del diálogo, la propuesta de ellos es alargar el recorrido hasta San Felipe, estado Yaracuy y Acarigua, estado Portuguesa, sin embargo no ha sido autorizado hasta los momentos”, expresó Colmenares a Elimpulso.com Por otra parte, señaló que ante las fallas en la distribución de combustible, ha disminuido el número de unidades de transporte operativas dentro del Terminal. “Ha mermado por el tema del combustible sin embargo estamos trabajando con el Órgano Superior del Transporte para coordinar con las diferentes estaciones de servicio sobretodo el gasoil, porque la mayoría de transportistas y unidades que hacen vida en el Terminal utilizan es gasoil y por eso estamos haciendo las coordinaciones para que puedan surtir las unidades y prestar el servicio necesario” El director del terminal terrestre de la capital larense, también afirmó que realizan un trabajo en conjunto con los cuerpos de seguridad para atacar el cobro en divisas por parte de personas que ofrecen traslados no autorizados a diferentes destinos del territorio nacional. Texto y video: Enrique Suárez Lea más detalles en www.elimpulso.com #TerminalDePasajeros #Barquisimeto #Lara #Transporte #Flexibilización #Venezuela #Información #News #Noticias #ElImpulso #13Ago