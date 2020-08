COLUMNA Soliloquios de café: Persistencia #16Ago

“Si no puedes volar, corre, si no puedes correr, camina, si no puedes caminar, gatea. Sin importar lo que hagas sigue avanzado hacia adelante.”

Martin Luther King Jr. (15-01-1929/04-04-1968.).

Martin Luther King Jr. fue un reconocido pastor estadounidense de la Iglesia bautista y activista que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses y que, además, participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Por esa actividad encaminada a terminar con la segregación estadounidense y la discriminación racial a través de medios no violentos, fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1964. Cuatro años después, en una época en que su labor se había orientado en especial hacia la oposición a la guerra y la lucha contra la pobreza, fue asesinado en Memphis, cuando se preparaba para asistir a una cena informal de amigos. Fuente: Wikipedia.

Emprender es un trabajo de amor, y como cualquier gran amor, significa mucha pasión y persistencia para llegar al “y vivieron felices para siempre”. Hay algunos retrocesos, fracasos y éxitos, pero todas esas curvas son las que hacen del emprendedurismo algo genial.

El ingrediente que más necesitamos para lograr el triunfo es la persistencia. El poder para seguir adelante superará todos los obstáculos. Combinemos eso con la energía y pasión para que podamos ver nuevas opciones, superar los retos y alcanzar las metas.

La persistencia puede superar cualquier reto. Cuando ponemos la mente en un objetivo y estamos dispuestos a hacer todo lo posible y un poquito más, incluyendo paciencia, tiempo y ajustar la estrategia para lograrlo, conoceremos la omnipotencia de la determinación.

Es importante tener metas y aspiraciones pero es más importante tomar acción para obtenerlos. Los pensamientos solos no nos llevarán a la meta, necesitamos hacer el trabajo para alcanzar los objetivos.

Las cualidades que nos ayudarán a lograr las metas son las mismas que son necesarias para un gran liderazgo. Se necesitan líderes probos, por lo que la calidad del ejemplo para inspirar así como para perseverar es clave.

La perseverancia es la habilidad para seguir adelante después de una derrota. Cada tropiezo o fracaso existe para hacernos más fuerte.

Es fácil ver a personas exitosas y atribuírselo a la suerte. La realidad es que cada individuo triunfador es ambicioso y persistente. A veces los sentimientos de derrota, fracaso y ansiedad nos sorprenden, cuando lo hagan, se deben alimentar nuestros valores en lugar de engrandecer los miedos. La constante persistencia debe superar la resistencia.

En la vida algunas situaciones son difíciles, pero renunciar puede hacerlas peor.

Hagamos que en la lucha valga la pena ser persistentes.

Si quieres triunfar es obligatorio seguir adelante. No importa qué dificultades enfrentemos. “El hierro se templa con fuego a altas temperaturas y… de él sale el acero.”

Algunos días con las acciones que tomamos obtenemos grandes logros, otros conseguimos muy poco, pero debemos perseverar para avanzar y triunfar.

Fuente: https://www.entrepreneur.com

Llamo a reflexionar sobre estas palabras, en lo que atañe a la grave situación que destroza a la República y que amerita execrar los intereses personalistas, ejercer un liderazgo realmente probo y lograr la ansiada unidad para restablecer el Estado de Derecho.

“La historia que escribamos nos lo premiará o lo demandará”.

Maximiliano Pérez Apóstol