Conindustria pide enfrentar virus “produciendo con responsabilidad” #17Ago

Este lunes 17 de agosto, Adán Celis, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), a través de una entrevista en Unión Radio, hizo un llamado a revisar los planes implementados para enfrentar la pandemia de coronavirus y adoptar uno que haga cumplir los protocolos de bioseguridad.

Celis indicó que se debe evitar el cierre de industrias y negocios. “Combatamos el virus produciendo con responsabilidad”.

El líder gremial considera que el plan de cuarentena 7 + 7 no cumple con estos requisitos porque se requiere de continuidad.

“La economía es un ser integrado, como un cuerpo humano, no puede trabajar si le falta un pulmón o el hígado, pero hay que cuidar a la gente, que el virus no se expanda y ser mano dura con quienes no cumplan las normas”, manifestó.

Enfatizó que la propuesta del sector industrial es “mantener la apertura de todos los negocios, ya en el mundo entero estos cierres generales de ciudades y negocios no se están llevando a cabo, se están realizando campañas de concientización para que se tomen las medidas para combatir la pandemia”.