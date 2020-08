VIDEO Denuncian violaciones de derechos humanos a privados de libertad en Lara #17Ago

Este lunes 17 de agosto, familiares de privados de libertad en Lara denunciaron la “emergencia sanitaria” que aseguraron se vive en las cárceles venezolanas.

Afirmaron que la falta de alimentación ha generado constantes muertes dentro de los recintos penitenciarios.

“Estamos denunciando las muertes consecutivas que se están dando en los recintos penitenciarios, ya acá en el estado Lara llevamos 40 fallecidos, 35 en las cárceles y 5 en comisarías. La falta de alimentación está ocasionando que se enfermen de tuberculosis. También hay un rumor de que varios tienen COVID-19 y nosotros creemos que esto no es posible porque ellos están encerrados en las cárceles, entonces quiere decir que los funcionarios son los que llevan el coronavirus a los recintos penitenciarios”, expresó Nayibeth López, coordinadora de la Asociación Civil Las Mercedes de Lara.

Por su parte, Elimpulso.com también conversó con Jenni Medina, una madre que desde que inició la pandemia por el nuevo coronavirus, no ha podido ver a su hijo en el centro de reclusión donde se encuentra.

“Tengo a mi hijo privado de libertad, ya tiene 8 años detenido. Está en la cárcel de Tocorón, me siento muy desesperada, tengo 6 meses que no se de mi hijo y no he podido llevarle comida, me siento angustiada”, sentenció.

Finalmente, hicieron un llamado al ministerio penitenciario del régimen de Nicolás Maduro para que tome previsiones ante la COVID-19 y evitar la propagación del virus.