Machado: No creo en el G4 porque no estoy de acuerdo con cómplices ni corruptos #18Ago

En una entrevista con la periodista Carla Angola, la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, insistió que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, debe cumplir con lo que prometió el pasado 23 de enero de 2019 e implementar de una vez el cese de la usurpación.

“Esto es un país que se está desangrando, entonces los partidos argumentan cosas que son subsidiarias. Envían un mensaje equivocado al mundo. En Venezuela no hay soberanía nacional, las mafias están desangrando al país. El Gobierno Interino no está para planes a futuro, está para el cese de la usurpación. Esa es su tarea. El régimen no está fuerte, ni cohesionado, pero está atrincherado, usando soportes de Zapatero, testaferros y corruptos, el Foro de Sao Paulo. Se han dado pasos importantes un año después del 23 de enero. Un año después. ¿Sabes cuántos venezolanos mueren en una semana? No entiendo porque la AN se negó a enviar señales claras con el artículo 187 numeral 11”, puntualizó.

Machado también aseveró que “no cree” en el G4, grupo conformado por los partidos políticos Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática, porque no está de acuerdo con “cómplices ni corruptos”.

“Se debe erradicar la impunidad de Venezuela. Acabar con la corrupción. En 20 años se ha vivido una corrupción profunda. A Guaidó le di el planteamiento desde el año pasado, de excluir a esas personas que no son claras. No entiendo porque no han cortado esas amarras, ese yugo del G4 que a mí no me representa, ni a todos los venezolanos. No creo en el G4 porque no estoy de acuerdo con cómplices ni corruptos”.