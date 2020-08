Según el CCN: Crisis de combustible se recrudece y afecta al venezolano común

Se agudiza en todo el país la escasez de gasolina, situación que continúa complicando la vida de los venezolanos, quienes además de hacer largas colas en las estaciones de servicio, deben sufrir los abusos de los funcionarios públicos enviados por el régimen de Nicolás Maduro, revela información del Centro de Comunicación Nacional.

Se indica que en Barquisimeto, estado Lara, los conductores tenían hasta 12 días haciendo cola en las estaciones de servicio para intentar surtir sus vehículos. Sin embargo, funcionarios de la Guardia Nacional los desalojaron del lugar sin darles ninguna explicación.

La información revela que los militares amenazaron a los conductores con remolcar sus carros o multarlos con 2 petros, sanciones que no están establecidas en la normativa legal vigente.

A los barquisimetanos no les quedó más remedio que llevarse sus automóviles empujados, porque no tenían gasolina para encenderlos.

La gobernadora del estado Lara, declaró a los medios de comunicación de la región, que no estaba llegando gasolina a las estaciones de servicio de Barquisimeto, porque los propietarios de las bombas estaban en mora con las empresas de suministro.

Por otra parte, en el sur del estado Anzoátegui, ciudadanos denunciaron estar en cola por más de 23 días sin ninguna solución en cuando a la venta de combustible.

“Hay personas que tiene 25 días, yo tengo 18 días. Aquí no dan respuesta sino que no hay combustible, puro gasoil. Nosotros aquí no echamos gasolina porque nosotros no somos ricos, esto aquí está dolarizado”, dijo el anzoatiguense José Ron.

Asimismo, Ron denuncio que cuando les permiten comprar gasolina, solo distribuyen 30 litros por vehículo.

El sector transporte es uno de los más afectados por esta situación. Pedro Becerra, transportista del estado Anzoátegui, dijo tener cinco meses sin poder trabajar porque no consigue gasolina. “¡Queremos soluciones!”.