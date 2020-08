VIDEO ¡Música para quienes luchan contra la Covid-19! Pianista tocó en el Hospital de San Cristóbal #21Ago

View this post on Instagram

En el Hospital Central de San Cristóbal en el estado Táchira, los pacientes con COVID-19 y trabajadores del sector salud vivieron una jornada diferente este viernes gracias a las melodías del pianista José Agustín Sánchez, quien tocó en el centro asistencial para dar alegría en momentos de tanta tensión e incertidumbre. La Nación Web informó en su cuenta de Instagram que la actividad fue organizada por la alcaldía de San Cristóbal, con el objetivo de entretener y regalar sonrisas a médicos, enfermeras y pacientes a través de notas musicales, para motivarlos a seguir fuertes en la lucha durante la pandemia que azota al mundo desde principios del 2020. Es importante señalar que en esta región fronteriza hay un total de 2.027 casos de COVID-19, de los cuales 681 son por transmisión comunitaria, 1.248 procedentes del exterior y 98 por contacto con viajeros en los puntos de control. Hasta la fecha, al menos 30 personas han fallecido en Táchira a causa del coronavirus. Texto: Luis Miguel Rodríguez / Con información de La Nación Web Video: @Lanacionweb Lea más detalles en www.elimpulso.com #Nacionales #Música #Piano #Pianista #Concierto #Táchira #SanCristóbal #Coronavirus #COVID-19 #Pandemia #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Información #News #Noticias #ElImpulso #21Ago