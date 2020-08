COLUMNA Soliloquios de café: Política #23Ago

“Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo,

pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo”.

Abraham Lincoln (12-2-1809/15-4-1865).

Presidente de los EEUU.

Abraham Lincoln fue un político y abogado estadounidense que ejerció como decimosexto presidente de los Estados Unidos desde el 4-3-1861 hasta su asesinato el 15-4-1865. Lideró y gobernó su país durante la guerra de Secesión, el conflicto más sangriento y quizás también la mayor crisis moral, constitucional y política de los Estados Unidos. Preservó la Unión, abolió la esclavitud, fortaleció el gobierno federal y modernizó la economía. Fuente: Wikipedia.

La política es un pilar fundamental de la sociedad y los políticos ocupan un lugar muy significativo.

La palabra política proviene del griego. Se deriva de “La Politeia”. Así llamaban los griegos a la “teoría de la Polis (Ciudad)”. Está ligada a la “Paideia” es decir a la “Educación”, de donde deriva el término paid-agogia… pedagogía que significa conducir al niño de la mano por el camino de la vida.

Fuente: etimologías.de chile.com.

Se ha otorgado a los griegos el título de padres de la democracia aunque no se cumplía en la totalidad del Peloponeso. Hasta nuestros días ha llegado ese sistema basado en esos ideales.

Mientras que Platón en su República defendía el modelo político Atenas seguía un sistema parlamentario que chocaba contra la férrea dictadura de guerreros que encabezaba Esparta. El modelo feudal otorgó el poder político a los reyes que gobernaban por voluntad divina siempre que los nobles se lo permitieran.

A esta nobleza, como explicaba Marx, la regía la burguesía que enarbolaba la bandera de la libertad y la democracia ilustrada. La política está en todas partes y es causa y consecuencia de los cambios sociales y económicos, desde las primeras democracias griegas y el Watergate hasta llegar a la situación actual; la política es un juego complejo y retorcido que afecta a todo el mundo y a veces es muy complicada de entender.

Fuente: WWW. Muyinteresante.es

He sido gremialista desde el año 1967 cuando en la Universidad de Carabobo fundé la “Asociación de Estudiantes de Lara”, con el propósito de conseguir apoyo en las autoridades universitarias y poder transportar a los estudiantes larenses hasta acá, a Barquisimeto, y que pudiesen disfrutar y participar en el “I Festival Folklórico durante la Ferias de Barquisimeto” y… ¡logré aquel objetivo!

He sido organizador, fundador y asesor en las actividades y desarrollo de múltiples organizaciones sin fines de lucro. La Asociación Nacional de Administradores de Inmuebles, ANAI (Actual Cámara Nacional de Administradores de Inmuebles); Radio Club Venezolano-Seccional Lara (YV3-BYQ); Asociación de Productores Agropecuarios de la Región Centro Occidental (APROPECO); Unión de Productores de Café-Guarico (UPROCA-GUARICO); Asociaciones de Vecinos del Caserío Santa Marta y de la Urbanización Cucho Briceño; Asociación Nacional Caficultores de Venezuela; Federación Nacional Caficultores de Venezuela; Red de Instituciones Larenses; Movimiento Vino Tinto; Funpaz. En ninguna de estas organizaciones he tenido remuneración alguna, ni he manejado dinero…

Mi único interés ha sido siempre tratar de ser útil… “El poder servir”.

Aclarando que, para mí, es tan sólo una forma de vida.

Considero que política es entrega en la defensa de la libertad y la democracia, una de las profesiones más dignas cuando se ejerce…

“Con probidad y lealtad… con voluntad de servicio”.

Maximiliano Pérez Apóstol