RETACITOS #23Ago

En los últimos días, la escasez de combustible comienza a profundizarse y a tomar nuevamente características que son verdaderamente dramáticas, porque el régimen sigue manteniendo un gran temor de decirle la verdad al país, la realidad en torno a los inventarios que aún puedan tener, los niveles de producción que estén obteniendo en las refinerías que a duras penas han podido echar a andar y que apenas trabajan entre un 10% y 15% de su capacidad real, lo que resulta insuficiente para atender la demanda interna que según los entendidos supera los 150.000 barriles diarios. Esta semana el Centro Nacional de Noticias de la presidencia legítima, denunció específicamente el caso de Lara donde un grupo de personas estuvieron por más de 12 horas esperando para llenar sus tanques, y cuando llegó la noche al parecer los funcionarios de la Guardia Nacional los desalojaron sin darles ningún tipo de explicación, incluso señalaron que los militares amenazaron a los conductores con remolcar sus carros o multarlos con 2 petros, sanciones que no están establecidas en la normativa legal vigente, sino que pone en evidencia el abuso y la anarquía con la cual los funcionarios abusan de sus armas y uniformes. Las excusas de Carmelina, en torno a la escasez de gasolina son risibles, resulta que ahora no le envían gasolina a las estaciones de servicio en Lara porque son maulas, no pagan y están morosas. Sin embargo, no es ningún secreto que en la región si se tienen dólares se puede conseguir gasolina sin ningún problema, incluso a través de las redes se realizan ofertas de combustible, incluyendo el delivery gratuito, resultando lo más inquietante que todo esto viene ocurriendo ante las narices de las autoridades civiles y militares de la zona, pero nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. Las protestas en Carora han estado candentes.

Muy mal quedó el régimen ante la opinión pública nacional e internacional, cuando giró instrucciones para bloquear la cuenta a través de la cual el gobierno legítimo haría entrega a los “Héroes de la Salud” de la bonificación de 100$ mensuales por un período de tres meses, que ahora se está evaluando las posibilidades de elevarles la bonificación a 300 dólares que estimamos que están por demás merecidos, ya que se han venido enfrentando a la pandemia del COVID- 19 en las peores condiciones, sin tener los elementos básicos de bioseguridad, además con un deterioro agudo del sector salud y, para colmo cada día aumenta el número de médicos, enfermeras y otro personal que han fallecido debido a estas ineficiencias. De allí que las criticas y cuestionamientos se hayan multiplicado en contra de la Sudeban al anunciar la medida, que por supuesto no la toma por cuenta propia, sino que lo hace siguiendo instrucciones, pero no esperaban que las reacciones a través de las redes sociales fueran tan duras y contundentes. Menos mal que el gobierno norteamericano dio luz verde para la utilización de los recursos, que por supuesto no son del inquilino temporal de Miraflores, pero tampoco de Guaidó, sino que son de todos los venezolanos, quienes verían con agrado que se destinen a este reconocimiento al personal de salud, antes de que decidan darle otro destino menos adecuado, pero solamente la acción de ordenar el bloqueo de la cuenta merece el mayor de los rechazos y el peor de los cuestionamientos, para quien o quienes dieron orden tan vergonzante. En todo caso, el personal de salud lleva más de tres meses esperando por esta bonificación, de manera que estimamos que la misma debe concretarse en forma inmediata y sin más demoras.

Ha estado haciendo mucho ruido a través de las redes sociales, una información que circula con profusión, al parecer en torno la venta de unos vehículos presuntamente desincorporados de hidrobarro, los cuales están siendo ofertados para comercializados enteros o por partes, sin que hasta los momentos se tenga información si se cumplieron todos los requisitos para poder hacer estas negociaciones; tampoco si alguno de los ex jefes de esa corporación los “desapareció” durante su gestión y en estos momentos los están rematando, tampoco se sabe si el actual jefecito está enterado de esta situación irregular que se viene presentando. De acuerdo con los conocedores de la administración pública, para poder realizar estas ventas debe existir un acta de desincorporación de todos y cada uno de las unidades o bienes hecha por la empresa y avalada por la Contraloría del Estado. Asimismo, debe existir un avalúo hecho por un ingeniero Tasador certificado por la Superintendencia Nacional de Bienes Públicos (Sudebip) para avalar la desincorporación o posterior venta o remate. Lo único cierto es que estas negociones despiden un olor fétido, pestilente, por lo que los responsables deben explicar si cuentan con toda la documentación requerida, ya que de lo contrario se estarían metiendo en un gran vaporón cuyas consecuencias, incluso podrían llevarlos tras las rejas. Así que pónganse los patines, ya están avisados de que hay gente siguiéndoles los pasos. Por cierto, a última hora informan que al parecer le tienen intervenido los celulares al personal, siendo esta una de las consecuencias de este negocito.

Por cierto aseguran, uno de los personajes ex jefecito de la empresa de servicios que aparece vinculado con la venta de estos vehículos “desincorporados” de Hidrobarro, cuando estaba en funciones se negó a pagar las deudas de la empresa por publicidad, a distintos medios, a pesar de que en los presupuestos estaban las partidas correspondientes para estos pagos, de allí que el personaje que para el momento estaba al frente del departamento de prensa, les cayó a muela a los representantes de las emisoras, periódicos y televisoras y nunca concretó los pagos, a pesar que había requerido copias de las facturas, ordenes de inserción y demás comprobantes. Es evidente que estos personajes después que se acostumbran a actuar en contra de los principios morales y la ética, se habitúan al dinero fácil y sin mucho esfuerzo, es difícil que su comportamiento futuro cambie, de allí que ahora aparece salpicado con la venta irregular de estos carros, y es muy probable que si se realiza una investigación seria, dejando a un lado los compromisos partidistas y los compadrazgos, es muy probable que se puedan establecer las responsabilidades y aplicar sanciones, de lo contrario, persistirá la impunidad y no habrá pasado nada.

Se le pudiera complicar el panorama al gobierno regional, si persiste en su intención de desalojar a más 170 familias que habitantes de las montañas del parque nacional Yacambú en el Municipio Andrés Eloy Blanco del Estado Lara, amparándose supuestamente en la Ley del Ambiente, la cual al parecer aplican de acuerdo a la conveniencia de los funcionarios de turno, en algunos para favorecer a enchufados terratenientes de la región, sin importarle en absoluto que están violando los derechos humanos de la gente. Los vecinos de este sector dicen estar ya cansados de que se abuse de ellos en forma recurrente y desconsiderada, simplemente porque se trata del sector más vulnerable y siempre se ha dicho que la “cabuya revienta por lo más delgado”. Lo primer que deben hacer las autoridades, si es que las asiste algún derecho legal que les permita justificar este aberrante y discriminatorio desalojo, no es solo reunir a los habitantes del lugar, sino explicarles cuales son las razones reales que existen para declarar estos terrenos como de utilidad pública, para proceder a desalojarlos, si esto no existe, tienen toda la razón en defender sus derechos, unir sus fuerzas y estar tan resteados, que han advertido que “solo muertos los sacaran de esas montañas”, de manera que ya saben los que vayan a meterse al lugar con qué se van a conseguir.

A propósito, desde hace bastante tiempo diferentes sectores y organizaciones no gubernamentales, han venido advirtiendo que el abandono del campo, la caída de la producción agrícola por más de 12 años consecutivos, debido a la poca atención que siempre le ha prestado el régimen; la reducción rebaño bovino en el tiempo, la pérdida del ciclo de siembra de invierno este año y las proyecciones de la producción de alimentos, que advierte que solamente se estará produciendo un 15% del consumo nacional, nos hace pensar que la presencia de una hambruna en Venezuela pudiera dejar de ser una amenaza en los últimos meses de este año y convertirse en una dura y dramática realidad a nivel nacional, y por supuesto Lara no escapa a esta realidad. En efecto, se advierte que en algunos municipios de la entidad, como es el caso de Urdaneta, en el poblado de Siquisique ya se observa como gran cantidad de adultos mayores y niños, comienzan a recorrer las calles desde muy tempranas horas de la mañana, en búsqueda de un bocado de comida, situación que debería encender las alarmas en el gobierno regional, que pareciera no entender que su ámbito de competencia no está circunscrito solamente a Iribarren y Palavecino, sino que hoy otros como Crespo, Morán, Jiménez, Torres, Simón Planas, Andrés Eloy Blanco los cuales tienen sus propias problemáticas de servicios básicos, agua, gas, electricidad, gasolina y pare usted de contar, y no pueden ser recordados solamente en épocas electorales, de manera que le sugerimos a Carmelina salir de su burbuja y darse una vueltecita por todas estas zonas para que las conozca.

Definitivamente, el régimen le tiene hecha la vida cuadritos a la industria de la radio y la televisión venezolana, la forma de que tengan que soportar todos los excesos y abusos, es manteniendo congeladas todas las concesiones, en otras palabras, concesión que se vence la engavetan en Conatel y saben que de esta manera los radiodifusores se pueden reventar como unos querre querres de la calentera, pero no pueden protestar. El caso de Lara es patético y suponemos que la misma medicina se la están aplicando a las emisoras en todo el territorio nacional. Como ya lo hemos señalado en varias oportunidades el gobierno regional y municipal utiliza una cadena diaria de una hora, además de las cadenas del gobierno central, por supuesto en forma gratuita y ahora vemos como en esta última semana han enviado nada más y nada menos que cinco videos y seis cuñas haciéndole propaganda al régimen sobre la “forma exitosa” en que viene manejando la pandemia de Coronavirus, todo en las voces de personas que nada tienen que ver con la problemática de la salud, en ninguna de las cuñas se deja hablar a un médico o a una enfermera, ya que saben a lo se exponen. Lo cierto es que cada día aumenta el número de radiodifusores que están dispuestos a bajar sus santamarías, porque les resulta imposible continuar manteniendo a las emisoras en el aire para hacerle propaganda al régimen, que si lo tratado en las cuñas fuera cierto, valdría la pena pero se trata de puras falsedades. La verdad que no hay derecho.

Resulta verdaderamente insólito el descaro y el caradurismo de algunos de los trabajadores que prestan sus servicios en las empresas de distribución de gas doméstico en esta entidad federal, situación que no es nueva, porque desde mediados del año pasado hemos estado recibiendo denuncias de los mecanismos y manipulaciones de las que se están valiendo para obtener beneficios personales con su trabajo. Denuncian los usuarios que pagan el gas en la empresa que está al frente de la clínica Acosta Ortiz, quienes viven en edificios que tienen bombonas comunitarias, que cuando acuden a los edificios cada uno de los apartamentos tiene que “entregarles” un kilogramo de cualquier producto alimenticio, pero no aceptan ni lentejas ni pastas, si no hay el producto deben bajarse con dólares en efectivo; pero además ya se ha detectado que al parecer no llenan totalmente las bombonas, sino que les inyectan solo 60% del volumen total, de manera que el gas se acaba antes del tiempo regular y por supuesto hay que llamar para recargar el combustible, con lo que están realizando el “negocio redondo”, ya que suponemos que los ingresos que perciben como salarios de la empresa en la que trabajan, no lo tienen que gastar porque tienen garantizado el suministro de alimentos con esta manguangua. Esto ocurre en todos los edificios, pero nadie se atreve a denunciar ante el temor de que los dejen sin el tan necesario elemento para cocinar.

Sería interesante averiguar si es cierto que el gobierno regional, conjuntamente con la Alcaldía de Iribarren vienen trabajando, a la chita callando con la intención de reactivar, pero eso sí con todos los hierros, el conocido Mercado de San Juan, proyecto del cual se viene hablando desde la gestión de la profe, y al parecer se se tendría prevista una inversión que estaría por el orden de los 10 millones de dólares, que al precio de 303.000 Bs/$ lo que supera largamente los 3 billones de bolívares, monto que nos parece exagerado ya que es demasiado dinero, a menos que estén pensando en un hipermercado con las más modernas tecnologías, lo que muy bien se merecería Barquisimeto y su gente, pero que es una obra que no tendría ninguna justificación cuando buena parte del pueblo larense esta pasando hambre, su niñez y las personas de la tercera edad muriendo por desnutrición, los presos en Uribana falleciendo por tuberculosis, pero además no hay que olvidar que los ingresos de la República están muy menguados, ya que se acabó la renta petrolera y el régimen sigue recurriendo a la maquinita del BCV para imprimir dinero inorgánico y continuar atizando la hiperinflación. En algún momento estos dos altos funcionarios del gobierno regional y municipal estuvieron hablando del tema y a veces se olvidan que “las paredes oyen” y aseguran que esta fue la cifra que mencionaron, ojalá que hayan escuchado mal y la inversión no sea tan cuantiosa, ya que hay otras prioridades que deben ser atendidas.

Circulan versiones, incluso algunas de ellas puestas en boca de médicos, que indican un medicamento llamado Remdesivir estaría siendo utilizado en diversas regiones del mundo, con mucho éxito en el tratamiento del COVID-19, incluso se menciona que son numerosas las personas que han podido salir adelante y superar el virus con este medicamento. Lamentablemente, no es de venta libre y no se localiza en todas partes, de manera que pierden el tiempo quienes andan recorriendo las farmacias en su búsqueda. Sin embargo, ha trascendido que al parecer el gobierno de Venezuela supuestamente habría recibido un pequeño lote de este medicamento, el cual dizque estaría siendo utilizado entre aquellos altos funcionarios oficiales que han sido contagiados con el virus, información que simplemente son comentarios que circulan por las redes, porque no existe ninguna información oficial que así lo confirme. Incluso, la información que se había mantenido como un secreto muy bien guardado, trascendió porque una persona vinculada con el alto gobierno solicitó el apoyo para atender a un familiar muy cercano, y la respuesta habría sido negativa y la conclusión a la que se puede llegar, en caso de que realmente exista el medicamento en el país, si no se lo suministran a personas de su mismo entorno, mucho menos llegará a la mayoría de los venezolanos que no tienen estos contactos. En todo caso, MinSalud debería confirmar o negar esta versión que está causando mucho escozor.

Trascendió que ya se han concretado algunas acciones entre los partidos a los cuales el TSJ les asignó los colores y tarjetas de los partidos tradicionales, se habla de que habrá tres tarjetas, el negro Claudio y su compinche Jhon con una al margen del cambote; el hombre que no tiene un pelo de tonto, va solo y una tercera con AD, Copei, AP, Cambiemos y supuestamente Bertuchi. Al parecer se barajan nombres de los candidatos a diputados para las elecciones del 6D, aseguran que el Sargento de Nirgua encabezará las listas por la nueva AD y las otras organizaciones que han podido captar, el segundo le corresponde a AD y se mencionan a René, Carmencita y el de Carrara, sin embargo si René va en la lista iría el de Carrara por el circuito tres y viceversa; sin embargo, siguen ofreciéndoles puestos a la gente porque quieren generar la matriz de opinión de que “cuentan con los mejores”; sin embargo, aseguran que el galeno dizque se ha puesto exquisito y al parecer estaría pidiendo que para terminar de montarse en el autobús, tendrían que garantizarle un salario en divisas, que compense lo que se gana en su actividad profesional, todo lo cual está en estos momentos en proceso de negociación. Por cierto, aseguran que el flamante secretario de organización, y que le paga un emolumento en divisas, a cualquiera que le traiga los chismes con los movimientos en La Pochocha.

Mientras tanto, circula una lista supuestamente con los candidatos oficiales de Soluciones por el estado Lara, encabezando la lista Ronny, Hermita de segunda y Juan de tercero de un total de 10; el circuito 1 lo encabeza Luigi; el circuito 2, Martín; el circuito 3, Toño el ex burgomaestre, llamando poderosamente la atención que en este listado, no aparece por ninguna parte Chegoyo, quien había anunciado por las redes que se sentía muy orgulloso de que la gente de Soluciones le hubiese propuesto postular su nombre para la comparsa del 6D, pero de acuerdo con gente que conoce al personaje, al parecer se dio cuenta de que no todo lo que brilla es oro y decidió “dejar el pelero”, también un ancla de una televisora regional que supuestamente había sido picado por los alacranes, también puso los pies en el piso y colocó en la balanza meterse en el bolsillo unos dólares y quedar rayado de por vida, o permancer sin compromisos directos, haciendo su trabajo; sin embargo, aseguran que hará entrevistas a distancia a un costo de 100 dólares por sesión, por supuesto con el aval de los propietarios del canal, bien dicen que al que Dios se lo da, San Pedro se lo bendice.

Juan Bautista Salas