AvanceIMP “Exigimos respuestas”, transportistas llevan 6 días en cola esperando por gasolina #24Ago

Las irregularidades en cuanto a la distribución de combustible no cesan. Las largas colas de vehículos son el común denominador en este lunes 24 de agosto. Luis rojas, transportista de Barquisimeto, comentó a Elimpulso.com que tiene desde el pasado martes en la espera para poder surtir su unidad de combustible, y hasta la fecha, 6 días después, no ha podido hacerlo. Manifestó que depende directamente de la gasolina para trabajar en su unidad de transporte y así llevar el sustento a su hogar. Situación que no ha logrado cumplir, debido a la "pérdida de tiempo" en la cola por combustible. Rojas exigió a las autoridades respuestas ante este problema, y afirma que los venezolanos necesitan saber la verdad de lo que está sucediendo con respecto a la gasolina en el estado Lara. Reporte: José Enrique Arévalo Cámara: Luis Miguel Rodríguez