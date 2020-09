VIDEO Tras su excarcelación: El desgarrador testimonio de Antonia Turbay, presa por ser vecina de Simonovis

Entre los liberados la noche de este lunes a propósito de la medida de excarcelación que el régimen de Nicolás Maduro a favor de algunos presos políticos como es el caso de la abogada Antonia Turbay.

La jurista fue encarcelada por presuntamente estar involucrada en la fuga del comisario Iván Simonovis, ahora comisionado de seguridad del gobierno interino de Juan Guaidó.

El desgarrador testimonio de Turbay, se hizo viral este lunes a través de un video luego de su salida de El Helicoide en donde estuvo retenida desde el 2019, a pesar que sobre ella había un boleta de excarcelación considerar que había cumplido todos los requisitos para obtener la libertad bajo fianza. Pero la orden, que fue ratificada por el mismo tribunal el 12 de agosto de ese año, nunca se concretó.

Turbay es una de las 28 mujeres beneficiadas con esta medida de excarcelación que el régimen califica como un “indulto”, a pesar de que esa figura jurídica es exclusiva para quienes hayan sido juzgados por un delito.

A la abogada se le acusó bajo el presunto delito de facilitación de fuga de un detenido, al ser vinculada con el escape de su vecino Iván Simonovis, quien evadió su arresto domiciliario y luego apareció en Estados Unidos.

Una de las “pruebas” para inculpar a Antonia Turbay, según abogados del Foro Penal Venezolano, es que aparece en una foto donde se observa un poste de luz caído hacia la vivienda del comisario Simonovis. Tres días después de su detención fue presentada en tribunales, que solicitó fiadores para su causa.

“No soy amiga de Simonovis, es mi vecino y lo aprecio. Cuando estuvo preso sentí mucha compasión por sus hijos porque no tenían su papá. Pero yo no tengo nada que ver y me han alejado de mi familia”, dijo Turbay visiblemente afectada y con lágrimas en sus ojos.

Antonia Turbay también forma parte de los cuatro españoles que fueron «indultados» por Maduro. Demóstenes Quijada, Sergio Termini y Yorfran Quintero, todos ellos con distintas acusaciones, completan esa lista.