Capriles: No le vamos a regalar la Asamblea Nacional a Maduro #2Sep

El excandidato presidencial, Henrique Capriles, señaló que participar en las cuestionadas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre “no es legitimar” a Nicolás Maduro, y manifiesta que ese proceso electoral está contemplado en la Constitución.

“No es legitimar, la Constitucion lo dice, nadie dice que con esta elección vamos a resolver la situación del país, pero si no luchamos nos vamos a arrepentir. Convoco al país a movilizarse y luchar, ni le vamos a regalar la Asamblea Nacional ni nada a Maduro y si el pretende quitárnoslos no los va a tener que arrebatar, no vamos a dejar ese cuadernito en blanco”, afirmó la tarde de este miércoles 2 de septiembre.

“Yo les pregunto ¿Qué vamos a hacer nosotros?, ¿nos tapamos los ojos y los oídos?, ¿nos damos con la misma piedra como en el 2005?, la oposición dijo no voy, voy a deslegitimar al gobierno. 5 años duró aquella Asamblea Nacional roja rojita”, acotó.

En este sentido, expresó “cuantas transiciones no parten o se dan a partir de la búsqueda de un hecho político, como pudiese ser un proceso electoral con todos los vicios porque nosotros estamos peleando para que el pueblo venezolano pueda expresarse y su voto sea contado. Es un falso dilema votar o no votar, el dilema es luchar o no luchar y yo he decidido luchar”.

Por otra parte, aseguró que “Maduro hace todo para que usted no ejerza sus derechos. Se trata de que la Constitución establece que viene una elección ¿Qué vamos a hacer con ese proceso?, vamos a perder la legitimidad nosotros también. Ya dijeron que aquí en Venezuela no va a haber una intervencion extranjera y ¿no se decía antes que todas las opciones estaban sobre la mesa?. La oposición se ha vuelto demasiado predecible”, puntualizó Capriles.

Ante la invitación del régimen de Nicolás Maduro a la ONU y Unión Europea a participar como observadores electorales, indicó: “Primera vez que veo que se invita a la Unión Europea y Naciones Unidas, ojalá acepten para que ese proceso sirva para los venezolanos y salvar a este país”.

¿El plan es jugar a ser presidente por Internet?

El también exgobernador del estado Miranda cuestionó las acciones políticas emprendidas por el Gobierno Interino del presidente (E) Juan Guaidó, refiriéndose a los hechos del pasado 30 de abril de 2019.

“No pusieron un pie en La Carlota, llamando además a que la Fuerza Armada actuara, ¿Para qué sirvió eso del 30 de abril del 2019?, Después de eso empezó la bajada por el tobogán, y que pasó este año algo que llamaron operación Gedeón y a usted ¿le explicaron?, no le explicaron y nunca le han explicado”, dijo.

“Hay un corre corre porque el agua llegó al cuello, no tengo nada oscuro son otros que deben explicar lo que han hecho. La unidad si pero con un propósito sin falsedades, sin fantasías. No podemos seguir jugando a que somos gobierno en Internet. O usted es gobierno o es oposición, no se pueden ser las dos cosas. Quien está en el poder, usurpándolo, pero quien está en el poder es Maduro”, sentenció.

Conversación con canciller de Turquía

El dirigente político negó que mantenga negociaciones a espaldas del país. “Que Capriles está negociando con el Canciller de Turquía. Y ¿Dónde? ¿Cuándo, yo no me he enterado. Que me desmienta el embajador de Turquía, fue una llamada del canciller turco que quería hablar conmigo, oír mi opinión, de verdad tan chiquito vamos a poner el debate”, comentó.

Por último, celebró las recientes liberaciones de presos políticos en Venezuela.

“Saben cuanto tiempo tengo yo pidiendo al libertad de Juan, casi dos años buscando como político caminos en política. Hasta cuando vamos a seguir con presos en este país, los políticos tenemos que abrir caminos, ¿fue un ejercito que entró al Sebin y liberó a Juan o se abrió una puerta política?, se preguntó.